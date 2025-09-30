Houthi rebels launched a missile attack on a cargo ship setting off a massive fire हूती विद्रोहियों ने कार्गो शिप पर कर दिया मिसाइल हमला, लगी भीषण आग; चालक दल का क्या हुआ?, Middle-east Hindi News - Hindustan
हूती विद्रोहियों ने कार्गो शिप पर कर दिया मिसाइल हमला, लगी भीषण आग; चालक दल का क्या हुआ?

यमन के हूती विद्रोहियों ने सोमवार को अदन की खाड़ी में एक कार्गो शिप पर मिसाइल हमला कर दिया। हमले के बाद जहाज में आग लग गई। चालक दल के सदस्य जहाज छोड़कर भाग निकले।

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 07:45 AM
हूती विद्रोहियों ने कार्गो शिप पर कर दिया मिसाइल हमला, लगी भीषण आग; चालक दल का क्या हुआ?
