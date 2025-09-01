Houthi rebels claim Missile attack on Israeli oil tanker in Red Sea लाल सागर में इजरायली तेल टैंकर पर मिसाइल हमला... हूती विद्रोहियों का बड़ा दावा, Middle-east Hindi News - Hindustan
Houthi rebels claim Missile attack on Israeli oil tanker in Red Sea

लाल सागर में इजरायली तेल टैंकर पर मिसाइल हमला... हूती विद्रोहियों का बड़ा दावा

ब्रिटेन की सेना के यूनाइटेड किंगडम मरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस सेंटर ने बताया कि सऊदी अरब के यानबू इलाके के पास एक जहाज ने पानी में किसी चीज के गिरने की आवाज (छपाक) और एक धमाका सुना।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, दुबईMon, 1 Sep 2025 02:35 PM
यमन के हूती विद्रोहियों ने एक बड़ा दावा किया है। सोमवार को एक वीडियो जारी कर उन्होंने कहा कि उन्होंने लाल सागर में सऊदी अरब के तट के पास एक तेल टैंकर पर मिसाइल दागी। हूती सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने हूती-नियंत्रित सैटेलाइट न्यूज चैनल अल-मसीरा पर प्रसारित एक पूर्व-रिकॉर्डेड संदेश में इसकी जिम्मेदारी ली। उन्होंने बताया कि लाइबेरियाई झंडे वाला स्कार्लेट रे नामक जहाज इजरायल से जुड़ा था। अभी तक जहाज के मालिकों की ओर से इस बारे में कोई बयान नहीं आया है।

इस हमले के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि हूती विद्रोही महत्वपूर्ण वैश्विक जलमार्ग के माध्यम से शिपिंग को निशाना बनाकर अपने हमले फिर से शुरू कर सकते हैं। वहीं, ब्रिटेन की सेना के यूनाइटेड किंगडम मरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस सेंटर ने बताया कि सऊदी अरब के यानबू इलाके के पास एक जहाज ने पानी में किसी चीज के गिरने की आवाज (छपाक) और एक धमाका सुना। यह सेंटर मध्य पूर्व में जहाजों की आवाजाही पर नजर रखता है।

गौरतलब है कि नवंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक हूती विद्रोहियों ने इजरायल-हमास युद्ध के दौरान गाजा पट्टी में 100 से अधिक जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। इस दौरान उन्होंने चार जहाज डुबोए और आठ नाविकों की जान ली। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने युद्ध के दौरान एक छोटे युद्धविराम के समय अपने हमले रोक दिए थे।

हूती विद्रोहियों का यह ताजा हमला ऐसे समय में हुआ है, जब इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। साथ ही, ईरान के विवादित परमाणु कार्यक्रम का भविष्य भी सवालों के घेरे में है। इजरायल और ईरान के बीच 12 दिनों तक संघर्ष चला था, जिसमें अमेरिकी बलों ने तीन ईरानी परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी।

गौरतलब है कि इजरायल ने पिछले हफ्ते कई हवाई हमले किए, जिनमें हूती प्रधानमंत्री और कई कैबिनेट सदस्यों की मौत हो गई। जहाज पर हूती विद्रोहियों का यह हमला उनकी प्रतिक्रिया माना जा रहा है। इससे इस वैश्विक जलमार्ग पर जहाजों पर उनके हमले फिर से शुरू हो सकते हैं।

