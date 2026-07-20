आंख के बदले आंख…हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ किया समुद्री नाकेबंदी का ऐलान, टेंशन में पाकिस्तान?

ईरान समर्थित यमनी हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ पूर्ण समुद्री नाकेबंदी लागू करने का ऐलान कर दिया है। हूतियों के सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने सोमवार को जारी वीडियो बयान में इसे आंख के बदले आंख की नीति बताया और कहा कि यह नाकेबंदी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

ईरान समर्थित यमनी हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ पूर्ण समुद्री नाकेबंदी करने का ऐलान कर दिया है। हूतियों के सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने सोमवार को जारी एक वीडियो बयान में स्पष्ट कहा कि यह नाकेबंदी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और इसे 'आंख के बदले आंख' की नीति के तहत उठाया गया कदम बताया गया है। सारी ने अपने बयान में कहा कि अपराधी सऊदी दुश्मन के खिलाफ समुद्री रोक 'आंख के बदले आंख' के सिद्धांत पर लगाई जा रही है। यह रोक इस बयान के जारी होते ही प्रभावी हो गई है। उन्होंने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि सऊदी अरब की किसी भी 'बेवकूफी भरी हरकत' का जवाब 'पूरी और निर्णायक कार्रवाई' से दिया जाएगा।

बता दें कि सारी का यह बयान यमन में हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच पिछले सप्ताह हुए संघर्ष के बाद आया है। दरअसल, हूतियों ने दक्षिणी सऊदी अरब के आभा हवाई अड्डे पर मिसाइल हमला किया, जबकि यमन की सरकार समर्थित बलों ने सना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला कर ईरान से आ रही एक उड़ान को रोकने का दावा किया। इस उड़ान में हूतियों का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल सवार था। हूतियों ने इन हमलों के लिए सीधे रियाद को जिम्मेदार ठहराया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सऊदी अरब उनके हवाई अड्डों और बंदरगाहों को निशाना बना रहा है। यमन में एक दशक से ज्यादा समय से चल रहे गृहयुद्ध में सऊदी अरब 2015 से नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय गठबंधन के साथ यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार का समर्थन कर रहा है। इस गठबंधन ने यमन के हवाई क्षेत्र पर कड़ी निगरानी रखी हुई है और किसी भी विमान को उड़ान भरने से पहले अपनी अनुमति लेनी पड़ती है।

पाकिस्तान की क्यों बढ़ी चिंता? वहीं, हूतियों के नाकेबंदी के ऐलान से पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच मौजूद रक्षा सहयोग समझौते के अनुसार, सऊदी अरब पर किसी भी बड़े हमले को पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। ऐसे में अगर सऊदी अरब आधिकारिक रूप से मदद की मांग करता है तो पाकिस्तान को अपनी सैन्य टुकड़ियों को तैनात करना पड़ सकता है, जो क्षेत्रीय स्तर पर एक बड़ा संघर्ष पैदा कर सकता है।