हर पल डरावना था, कई बार खाना-पानी नहीं मिला; गाजा में बंधक रही लड़की ने सुनाई आपबीती

रिहा होने के बाद नामा लेवी ने कहा कि बंधक के तौर पर 477 दिन मेरे लिए बहुत लंबे और दर्दनाक रहे। उन्होंने कहा, ‘एक दिन महीनों जैसा और महीना तो एक साल से ज्यादा का समय लगता था। कई बार खाना-पानी तक नहीं मिला।’

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 11:29 AM
नामा लेवी गाजा में 477 दिनों तक बंधक थीं। संयुक्त राष्ट्र के एक कार्यक्रम में बंधकों के बारे में बोलते हुए उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई। लेवी ने अपने अपहरण के पल और कैद में बिताए समय का जिक्र किया। उन्होंने कहा, 'मुझे एक काली जीप से जबरदस्ती घसीटकर निकाला गया। मैं घायल थी और डरी हुई थी। मेरे शरीर से खून बह रहा था और पूरी तरह लाचार थी। मुझे एक गुस्साई और नफरत से भरी भीड़ के सामने पेश किया गया, चारों तरफ गोलियों की आवाज और तालियों की गूंज थी। ये तो बस पहला दिन था, यह नरक में मेरा पहला दिन था।'

रिहा होने के बाद नामा लेवी ने कहा कि बंधक के तौर पर 477 दिन मेरे लिए बहुत लंबे और दर्दनाक रहे। उन्होंने कहा, 'एक दिन महीनों जैसा और महीना तो एक साल से ज्यादा का समय लगता था। कई बार खाना-पानी तक नहीं मिला। मुझे भयानक कुपोषण और असहनीय भूख का सामना करना पड़ा। साथ ही कई सारी चोटों का दर्द भी सहना पड़ा जिसका कोई इलाज नहीं कराया गया।' लेवी ने भावुक होकर कहा कि मैं ऐसी गंदी और असहनीय परिस्थितियों में रखी गई थी, जहां हर पल डरावना था। कभी भी मेरे जीवन का आखिरी पल हो सकता था। हर मिनट एक अनंत काल की तरह लगता था।

बंधकों के परिवारों ने नेतन्याहू से लगाई गुहार

इस बीच, इजरायल की सेना ने गाजा शहर में हमास के सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अभियान तेज कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया कि पिछले एक महीने में 2 लाख 20 हजार से अधिक फिलिस्तीनी उत्तरी गाजा से पलायन कर चुके हैं। इजरायली सेना ने अपना विस्तारित अभियान शुरू करने से पहले लोगों को गाजा शहर छोड़ देने के लिए चेताया था। गाजा को खाली करने की चेतावनी से पहले गाजा शहर के आसपास के क्षेत्र में करीब 10 लाख फिलिस्तीनी रह रहे थे। गाजा के शिफा अस्पताल ने इस बीच जानकारी दी है कि वहां 20 लोगों के शव लाये गये हैं, जबकि 90 अन्य घायलों को वहां लाया गया है। दूसरी ओर, बंधकों के परिवारों ने नेतन्याहू से अभियान रोकने की गुहार लगाई। गाजा में बंधक बनाए गए बंधकों के परिवार प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास के बाहर एकत्र हुए थे। उन्होंने गाजा सिटी में अभियान रोकने की गुहार लगाई।

