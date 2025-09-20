हर पल डरावना था, कई बार खाना-पानी नहीं मिला; गाजा में बंधक रही लड़की ने सुनाई आपबीती

रिहा होने के बाद नामा लेवी ने कहा कि बंधक के तौर पर 477 दिन मेरे लिए बहुत लंबे और दर्दनाक रहे। उन्होंने कहा, ‘एक दिन महीनों जैसा और महीना तो एक साल से ज्यादा का समय लगता था। कई बार खाना-पानी तक नहीं मिला।’

नामा लेवी गाजा में 477 दिनों तक बंधक थीं। संयुक्त राष्ट्र के एक कार्यक्रम में बंधकों के बारे में बोलते हुए उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई। लेवी ने अपने अपहरण के पल और कैद में बिताए समय का जिक्र किया। उन्होंने कहा, 'मुझे एक काली जीप से जबरदस्ती घसीटकर निकाला गया। मैं घायल थी और डरी हुई थी। मेरे शरीर से खून बह रहा था और पूरी तरह लाचार थी। मुझे एक गुस्साई और नफरत से भरी भीड़ के सामने पेश किया गया, चारों तरफ गोलियों की आवाज और तालियों की गूंज थी। ये तो बस पहला दिन था, यह नरक में मेरा पहला दिन था।'

रिहा होने के बाद नामा लेवी ने कहा कि बंधक के तौर पर 477 दिन मेरे लिए बहुत लंबे और दर्दनाक रहे। उन्होंने कहा, 'एक दिन महीनों जैसा और महीना तो एक साल से ज्यादा का समय लगता था। कई बार खाना-पानी तक नहीं मिला। मुझे भयानक कुपोषण और असहनीय भूख का सामना करना पड़ा। साथ ही कई सारी चोटों का दर्द भी सहना पड़ा जिसका कोई इलाज नहीं कराया गया।' लेवी ने भावुक होकर कहा कि मैं ऐसी गंदी और असहनीय परिस्थितियों में रखी गई थी, जहां हर पल डरावना था। कभी भी मेरे जीवन का आखिरी पल हो सकता था। हर मिनट एक अनंत काल की तरह लगता था।