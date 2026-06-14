दुनिया की बड़ी टेंशन खत्म? होर्मुज खुलेगा, ईरान को $25 अरब; सामने आया US-ईरान डील का पूरा ब्लूप्रिंट

Iran US Deal: अमेरिका और ईरान के बीच चला आ रहा तनाव अब समाप्त होने की राह पर है। दोनों देशों के बीच प्रस्तावित शांति समझौते का विस्तृत और अंतिम मसौदा तैयार हो गया है। समझौते के ड्राफ्ट में परमाणु कार्यक्रम, होर्मुज की सुरक्षा, तेल निर्यात और दोनों पक्षों की फ्रीज की गई संपत्तियों की रिहाई…

Iran America Deal Latest Update: अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कई महीनों से चला आ रहा कूटनीतिक गतिरोध और तनाव अब समाप्त होने की राह पर दिख रहा है। दोनों देशों के बीच प्रस्तावित शांति समझौते का विस्तृत और अंतिम ड्राफ्ट तैयार हो गया है, जिसमें परमाणु कार्यक्रम, तेल निर्यात, होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा, फ्रीज संपत्तियों की रिहाई और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे संवेदनशील मुद्दों पर व्यापक सहमति बन गई है।

रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी के हवाले से खबर दी है कि अमेरिका के साथ 'समझौता ज्ञापन' (MoU) का अंतिम मसौदा लगभग तैयार है। अधिकारी के अनुसार, इसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्त नियंत्रण, होर्मुज को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए पूरी तरह खोलने और अमेरिकी प्रतिबंधों में छूट जैसे अहम प्रावधान शामिल हैं। समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर के बाद दोनों पक्ष 60 दिनों के भीतर अंतिम और पूर्ण समझौते पर विस्तृत चर्चा करेंगे।

होर्मुज को पूरी तरह खोल देखा ईरान ईरानी अधिकारी ने मसौदे की मुख्य बातों का खुलासा करते हुए बताया कि ईरान तुरंत सभी वाणिज्यिक जहाजों के लिए होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खोल देगा। इसके बदले अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर अपनी नौसैनिक नाकाबंदी और सैन्य उपस्थिति तुरंत हटा लेगा। दोनों पक्ष इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त तंत्र विकसित करने पर सहमत हुए हैं।

ईरान को मिलें 25 अरब डॉलर अमेरिकी प्रतिबंधों से प्रभावित ईरानी अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी। अंतिम समझौते तक अमेरिका ईरान पर कोई नया आर्थिक या वित्तीय प्रतिबंध नहीं लगाएगा। साथ ही, तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को निर्धारित अवधि के लिए पूरी तरह हटा लिया जाएगा, जिससे ईरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल बेच सकेगा। अमेरिका ईरान की लगभग 25 अरब डॉलर की फ्रीज की गई संपत्तियों को चरणबद्ध तरीके से रिहा करने पर भी राजी हो गया है। इसमें प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण, कतर-ओमान जैसे क्षेत्रीय देशों के माध्यम से सहयोग और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय ऋण लाइनों का प्रावधान शामिल है।

परमाणु कार्यक्रम पर अहम सहमति दोनों देशों के बीच सबसे विवादास्पद मुद्दे पर भी समझौता हो गया है। ईरान ने लिखित आश्वासन दिया है कि वह न तो परमाणु हथियार विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का कोई प्रयास करेगा। अंतिम समझौते तक ईरान परमाणु यथास्थिति बनाए रखेगा, यानी नया यूरेनियम संवर्धन नहीं करेगा, मौजूदा सुविधाओं का विस्तार नहीं करेगा और नए सेंट्रीफ्यूज स्थापित नहीं करेगा। ईरान अपने पास मौजूद अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम के भंडार को काफी हद तक कम करने पर भी सहमत हुआ है। इसकी सत्यापन योग्य प्रक्रिया पर 60 दिनों के अंदर चर्चा होगी। अमेरिका ईरान के शांतिपूर्ण नागरिक परमाणु कार्यक्रम को मान्यता देने और IAEA के साथ पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करने का वादा करेगा।

क्षेत्रीय सुरक्षा और भविष्य का रोडमैप मसौदे में क्षेत्रीय स्थिरता और द्विपक्षीय संबंधों के सामान्यीकरण पर भी चर्चा हुई है। समझौते के बाद ईरान क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूहों के समर्थन में कमी लाएगा, जबकि अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी समाप्त करेगा। दोनों देश भविष्य में व्यापार, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाने पर भी विचार करेंगे।