हिजबुल्लाह तुरंत डाले हथियार; ईरान-इजरायल जंग के बीच लेबनान, जानें और क्या कहा
मध्य पूर्व में जारी तनाव और ईरान-इजरायल संघर्ष के बीच लेबनानी सरकार ने रविवार को हिजबुल्लाह से अपने सभी हथियार 'तत्काल आत्मसमर्पण' करने का सख्त आह्वान किया। साथ ही सरकार ने ईरान द्वारा अरब देशों पर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की। लेबनान के विदेश मंत्री यूसुफ रागी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अरब लीग की विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में उन्होंने खाड़ी देशों, जॉर्डन और इराक के खिलाफ ईरानी आक्रामकता की लेबनान की ओर से 'कड़ी निंदा और स्पष्ट भर्त्सना' व्यक्त की। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे शत्रुतापूर्ण कदम अंतरराष्ट्रीय नियमों और मानदंडों का घोर उल्लंघन हैं।
रागी ने हिजबुल्लाह द्वारा इजरायल पर मिसाइल हमलों के बाद लेबनानी सरकार के आपातकालीन बैठक में लिए गए फैसले का जिक्र किया, जिसमें समूह की सैन्य और सुरक्षा गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है तथा उसके हथियारों को तुरंत राज्य को सौंपने का आदेश दिया गया है। उन्होंने खेद जताते हुए कि हिजबुल्लाह ने बार-बार बाहरी एजेंडों को प्राथमिकता देते हुए लेबनान के राष्ट्रीय हितों की अनदेखी की, ईरान का पक्ष लिया और देश को उन संघर्षों में खींचा जिनमें लेबनान का कोई लाभ नहीं है। इससे लेबनानी क्षेत्रों पर इजरायली सैन्य कार्रवाइयां भड़कीं। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि हिजबुल्लाह राज्य और उसकी वैध संस्थाओं से अलग-थलग रहकर एकतरफा कार्रवाई करता है, जबकि लेबनानी सरकार और जनता इन कार्रवाइयों और उनके परिणामों से पूरी तरह निर्दोष हैं।
बता दें कि यह संघर्ष 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर संयुक्त हमलों के बाद भड़का, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई (86) सहित कई वरिष्ठ नेता मारे गए। इसके जवाब में तेहरान ने अरब देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों और क्षेत्र भर में इजरायली संपत्तियों पर हमले किए। इजरायल ने अमेरिका के साथ मिलकर तेहरान पर हमले जारी रखे और संघर्ष को लेबनान तक विस्तारित करते हुए हिजबुल्लाह तथा ईरान समर्थित समूहों को निशाना बनाया।
इसी बीच, इजरायल रक्षा बलों (IDF) ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ पिछले एक सप्ताह के अभियानों के आंकड़े जारी किए। एक्स पर पोस्ट के अनुसार, आईडीएफ ने लेबनान भर में लगभग 820 गोला-बारूद का इस्तेमाल कर 600 से अधिक आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इन कार्रवाइयों में 190 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया, जिसमें फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के कमांडर अबू हमजा रामी सहित कई वरिष्ठ कमांडर शामिल हैं। बेरूत में 27 हमले किए गए, जिनमें से पांच दहिएह इलाके (हिजबुल्लाह का गढ़) को निशाना बनाया गया।
