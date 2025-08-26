हथियार नहीं छोड़ेंगे, हमारी आत्मा छिन जाएगी; इजरायल का ऑफर हिजबुल्लाह ने किया खारिज

लेबनान के साथ संघर्ष रोकने की इजरायल की शर्त को हिजबुल्लाह ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि लेबनान की रक्षा तो तभी हो सकती है, जब इजरायल हमले रोक दे। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। हिजबुल्लाह के इस रुख से स्पष्ट हो गया है कि मिडल ईस्ट में फिलहाल संघर्ष थमने वाला नहीं है।

इजरायल की एक बड़ी मांग को लेबनान के सशस्त्र आतंकी समूह हिजबुल्लाह ने खारिज कर दिया है। संगठन का कहना है कि हम हथियार नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि लेबनान की सुरक्षा के लिए इनकी जरूरत है। हिजबुल्लाह नेता शेख नईम कासिम ने कहा कि लेबनान की संप्रभुता और रक्षा के लिए हमारे हथियार जरूरी हैं। इस तरह लेबनान के साथ संघर्ष रोकने की इजरायल की शर्त को हिजबुल्लाह ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि लेबनान की रक्षा तो तभी हो सकती है, जब इजरायल हमले रोक दे। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। हिजबुल्लाह के इस रुख से स्पष्ट हो गया है कि मिडल ईस्ट में फिलहाल संघर्ष थमने वाला नहीं है।

अल-मनार टीवी पर प्रसारित एक भाषण में कासिम ने सोमवार को कहा, 'जो हथियार हमारी रक्षा करते हैं, हमारा सम्मान करते हैं और हमारी ज़मीन और गरिमा की रक्षा करते हैं, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। जो लोग हमसे ये हथियार छीनना चाहते हैं वे हमारी आत्मा ही छीन लेना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा।' लेबनान सरकार की हिजबुल्लाह के निरस्त्रीकरण की हालिया मांग को खारिज करते हुए कासिम ने इसे अमेरिकी और इज़रायली हुक्म के तहत लिया गया एक नाजायज़ फैसला बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि हिजबुल्लाह को निरस्त्र करना केवल इज़रायल के हितों की पूर्ति करेगा और हाल के संघर्षों में मारे गए हज़ारों लड़ाकों और नागरिकों के बलिदान के साथ विश्वासघात होगा।

कासिम ने ज़ोर देकर कहा कि लेबनान की समस्याएं अमेरिका समर्थित इज़रायली आक्रमण और कब्जे से उपजी हैं। उन्होंने कहा कि देश के संकटों को हल करने का पहला कदम इज़रायली आक्रमण का पूर्ण अंत, क़ब्ज़े वाले लेबनानी क्षेत्र से इज़राइल की वापसी, कैदियों की रिहाई और पुनर्निर्माण के ज़रिए राष्ट्रीय संप्रभुता की बहाली है। बता दें कि इजरायल की ओर से लगातार ऐसी मांग की जाती रही है। इसी के मद्देनजर लेबनान ने भी हिजबुल्लाह से अपील की थी। अब हिजबुल्लाह ने इससे इनकार किया है।