Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमिडिल ईस्ट न्यूज़Hamas will not participate in post-war Gaza governance talks committee

हमास के लिए गाजा अब एक बंद किताब, शासन में नहीं निभाएगा कोई भूमिका: रिपोर्ट

हमास के लिए गाजा पट्टी का शासन अब एक बंद किताब है। हमास संक्रमणकालीन दौर में किसी भी रूप में शामिल नहीं होगा, जिसका मतलब है कि उसने पट्टी पर अपना नियंत्रण छोड़ दिया है, लेकिन वह फिलिस्तीनी ढांचे का अभिन्न अंग बना रहेगा।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 07:35 PM
share Share
Follow Us on
हमास के लिए गाजा अब एक बंद किताब, शासन में नहीं निभाएगा कोई भूमिका: रिपोर्ट

इजरायल और हमास के बीच दो वर्षों से चली आ रही जंग के बाद शनिवार को गाजा में युद्धविराम लागू हो गया है। अब सवाल यह है कि युद्ध पूरी तरह समाप्त होने पर गाजा का शासन कौन संभालेगा? इसी बीच, हमास की वार्ता समिति के एक करीबी सूत्र ने रविवार को न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि हमास युद्धोत्तर गाजा के शासन में कोई भूमिका नहीं निभाएगा। यह टिप्पणी इजरायल-हमास युद्धविराम के अमल में आने के कुछ दिनों बाद सामने आई है, जब दोनों पक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20-सूत्री योजना को लागू करने पर चर्चा कर रहे हैं। इस योजना में हमास के निरस्त्रीकरण और युद्ध के बाद गाजा के संचालन में इस समूह को शामिल न करने का प्रावधान है।

पहचान गुप्त रखने की शर्त पर सूत्र ने कहा कि हमास के लिए गाजा पट्टी का शासन अब एक बंद किताब है। हमास संक्रमणकालीन दौर में किसी भी रूप में शामिल नहीं होगा। सूत्र ने आगे खुलासा किया कि हमास लंबे समय तक युद्धविराम पर राजी है और इस दौरान अपने हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा, सिवाय इसके कि गाजा पर इजरायली हमला हो। बता दें कि इससे पहले एक अन्य हमास अधिकारी ने कहा था कि हमास का निरस्त्रीकरण 'पूरी तरह अस्वीकार्य' है।

गौरतलब है कि ट्रंप की 20-सूत्री योजना के पहले हिस्से में गाजा को 'कट्टरपंथ और आतंक से मुक्त क्षेत्र' बनाने का आह्वान किया गया है, जो अपने पड़ोसी देशों के लिए कोई खतरा न बने। योजना के अनुसार, हमास का गाजा के भविष्य के शासन में कोई स्थान नहीं होगा, और उसके सैन्य ढांचे तथा हथियारों को 'नष्ट' किया जाना चाहिए, न कि दोबारा बनाया जाए।

ट्रंप की योजना के अनुसार, सार्वजनिक सेवाओं के दैनिक प्रबंधन के लिए एक अस्थायी, तकनीकी और गैर-राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति गठित की जाएगी। वार्ताकारों के एक करीबी सूत्र ने बताया कि उन्होंने मध्यस्थ मिस्र से अगले सप्ताह के अंत तक एक बैठक बुलाने का अनुरोध किया है, ताकि इस समिति की संरचना पर सहमति बने। उन्होंने कहा कि नाम लगभग तय हो चुके हैं। आगे उन्होंने बताया कि हमास ने अन्य गुटों के साथ मिलकर 40 नाम सुझाए हैं। इनमें किसी पर कोई वीटो नहीं है और इनमें हमास का कोई सदस्य शामिल नहीं है।