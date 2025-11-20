इजरायल ने गाजा पर बरपाया कहर, 28 लोगों की मौत; खतरे में युद्धविराम?

Hindustan Hindi News
Hindi Newsमिडिल ईस्ट न्यूज़Hamas warns dangerous escalation after Israeli strikes kill 28 Palestinians in Gaza
संक्षेप: मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। गाजा में बुधवार को इजरायली वायुसेना के हमलों में कम से कम 28 फिलिस्तीनी मारे गए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, मारे गए लोगों में 9 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 77 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

Thu, 20 Nov 2025 02:35 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। गाजा में बुधवार को इजरायली वायुसेना के हमलों में कम से कम 28 फिलिस्तीनी मारे गए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, मारे गए लोगों में 9 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 77 से अधिक लोग घायल हुए हैं। दूसरी तरफ हमास ने इजरायल के इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया कि उसके लड़ाकों ने पहले इजरायली सैनिकों पर गोलीबारी की थी, जिसके जवाब में ये हमले किए गए।

हमास ने इसे 'अपने निरंतर अपराधों और उल्लंघनों को न्यायोचित ठहराने का एक कमजोर और बेनकाब प्रयास' बताया। हमास के अनुसार, पिछले महीने की शुरुआत में युद्धविराम लागू होने के बाद से इजरायली सेना ने 300 से अधिक फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी है। संगठन ने घरों को तबाह करने और विस्फोट करने की नीति जारी रखने तथा राफा क्रॉसिंग को बंद रखने के लिए भी इजरायल की कड़ी निंदा की।

गाजा सिविल डिफेंस के अनुसार, इजरायली सेना ने गाजा के पूर्वी जैतून इलाके में भी बेहद क्रूर हमला किया जिसमें एक महिला और एक बच्चे समेत 10 लोग मारे गए। उत्तरी गाजा में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (UNRWA) की एक इमारत पर भी हमला हुआ। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस के पश्चिम में UNRWA क्लब के अंदर शरण लिए नागरिकों के एक समूह को भी निशाना बनाया गया।

बुधवार का इजरायली हमला युद्धविराम लागू होने के बाद तीसरी बड़ी कार्रवाई थी। इससे पहले 19 और 28 अक्टूबर को भी बड़े हमले हुए थे। गाजा के अधिकारियों ने अमेरिका द्वारा मध्यस्थता किए गए युद्धविराम के कम से कम 400 इजरायली उल्लंघनों की जानकारी दी है।

इस हमले के बाद हमास ने अमेरिकी मध्यस्थों से तेल अवीव पर 'तत्काल और गंभीर दबाव' डालने की अपील की है ताकि युद्धविराम का सम्मान किया जाए और फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ आक्रामकता रोकी जा सके।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
Israel Palestine War 2023 Gaza Strip Hamas

