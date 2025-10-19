Hindustan Hindi News
अब अपने ही लोगों पर कहर बरपाना चाहता है हमास? अमेरिका बोला- गंभीर परिणाम भुगतने होंगे

संक्षेप: अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक हमास अब अपने ही लोगों पर कहर बरपाना चाहता है। अमेरिका ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वह फिलिस्तीनियों को टारगेट करता है तब भी गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

Sun, 19 Oct 2025 05:43 AMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
गाजा में सीजफायर होने के बाद भी हमास शांत नहीं है। अमेरिका ने हमास को चेतावनी दी है कि अगर किसी भी प्रकार से युद्धविराम के समझौते का उल्लंघन होता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका को पता चला है कि हमास अपने ही लोगों पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। यानी वह गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों को निशाना बनाना चाहता है।

अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि विश्वसनीय खुफिया रिपोर्ट्स में पता चला है कि हमास इस समझौते का उल्लंघन करना चाहता है और अब वह अपने ही लोगों को टारगेट करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने कहा, हमने समझौते की गारंटी लेने वाले देशों को भी इसकी जानकारी दे दी है। अगर हमास फिलिस्तीनी लोगों पर भी हमला करता है या फिर उन्हें परेशान करने के लिए कोई साजिश रचता है तो उसे गंभीर परिणाम झेलने पड़ेंगे। अमेरिका ने कहा किसी भी प्रकार से फिलिस्तीनियों को खतरे में ना डाले।

अमेरिका ने कहा कि अगर हमास समझौते का उल्लंघन करता है तो सीजफायर और लोगों को बचाने के लिए ऐक्शन लिया जाएगा। अमेरिका ने कहा कि हमास की कोई भी कार्रवाई ना केवल लोगों की जिंदगी खतरे में डालेगी बल्कि क्षेत्रीय शांति खत्म हो जाएगी। बता दें कि एजिप्ट, कतर और अमेरिका ने मध्यस्थता करते हुए गाजा में युद्धविराम करवाया है। वहीं हमास और इजरायल के बीच अब भी चर्चा जारी है।

टाइम्स ऑफ इजरायल की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते दिनों हमास ने कई फिलिस्तीनियों को मौत की सजा दी थी। हमास का कहना था कि वे इजरायल के साथ मिले हुए थे। बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार ने कहा था कि अमेरिका और इजरायल मिलकर शरणार्थियों के लिए एक सेफ जोन बनाने पर काम कर रहे हैं, जहां हमास से भागे हुए लोग रह सकेंगे।

