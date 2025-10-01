गाजा शांति प्रस्ताव है मंजूर लेकिन... डोनाल्ड ट्रंप की योजना पर दो गुटों में बंटा हमास
हमास निरस्त्रीकरण और संगठन व उसके सहयोगी गुटों के सदस्यों के निष्कासन जैसे कुछ बिंदुओं में संशोधन चाहता है। हमास नेता गाजा पट्टी से इजरायल की पूर्ण वापसी सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय गारंटी और क्षेत्र के अंदर या बाहर किसी भी प्रकार की हत्या से सुरक्षा की मांग भी कर रहे हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को घोषणा की थी कि वे हमास को अपनी 20 सूत्री गाजा शांति योजना पर सहमति जुटाने के लिए तीन या चार दिन का समय देंगे। अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि वाइट हाउस अब केवल हमास का इंतजार कर रहा है, क्योंकि इस योजना को इजरायल, यूरोप और मुस्लिम-अरब दुनिया ने शांति का एक व्यावहारिक रास्ता माना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, युद्ध का समापन काफी हद तक आतंकवादी संगठन हमास के जवाब पर टिका है।
दूसरी तरफ, हमास नेतृत्व के एक करीबी फिलिस्तीनी सूत्र ने बुधवार को एएफपी को बताया कि संगठन के अधिकारी ट्रंप की गाजा शांति योजना में निरस्त्रीकरण से जुड़े प्रावधानों में बदलाव की मांग कर रहे हैं। नाम न छापने की शर्त पर सूत्र ने कहा कि हमास के वार्ताकारों ने मंगलवार को दोहा में तुर्की, मिस्र और कतर के अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां संवेदनशील मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ। सूत्र ने आगे कहा कि समूह को अपना जवाब देने के लिए अधिकतम दो-तीन दिन लगेंगे।
ट्रंप की शांति योजना, जिसे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने समर्थन दिया है, में 72 घंटों के अंदर युद्धविराम, हमास द्वारा बंधकों की रिहाई, संगठन के निरस्त्रीकरण और गाजा से इजरायल की चरणबद्ध वापसी का प्रावधान है। फिलिस्तीनी सूत्र के अनुसार, हमास निरस्त्रीकरण और संगठन व उसके सहयोगी गुटों के सदस्यों के निष्कासन जैसे कुछ बिंदुओं में संशोधन चाहता है। हमास नेता गाजा पट्टी से इजरायल की पूर्ण वापसी सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय गारंटी और क्षेत्र के अंदर या बाहर किसी भी प्रकार की हत्या से सुरक्षा की मांग भी कर रहे हैं।
वार्ता से जुड़े एक अन्य सूत्र ने एएफपी को बताया कि फिलिस्तीनी समूह के अंदर ट्रंप की योजना को लेकर मतभेद हैं। सूत्र ने कहा कि हमास के भीतर दो प्रमुख मत हैं। एक पक्ष बिना शर्त स्वीकृति का समर्थन करता है, क्योंकि मुख्य बात युद्धविराम की ट्रंप द्वारा गारंटी है, बशर्ते मध्यस्थ इजरायल को योजना के अमल की गारंटी दें। वहीं अन्य सदस्यों को महत्वपूर्ण धाराओं पर गंभीर आपत्तियां हैं। वे निरस्त्रीकरण और किसी भी फिलिस्तीनी को गाजा से बाहर निकाले जाने को पूरी तरह खारिज करते हैं।
