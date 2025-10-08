गाजा पर डील को तैयार लेकिन, हमास ने रखी कौन सी शर्त; एक गारंटी भी मांगी

हमास ने मंगलवार को कहा कि वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की योजना पर आधारित गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौता करने को तैयार है। लेकिन उसकी अभी भी कुछ मांगे हैं। साथ ही उसने गारंटी भी मांगी है।

इस बीच, कतर के प्रधानमंत्री और अमेरिका के वरिष्ठ मध्यस्थ फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह और इजरायल के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत में शामिल होने के लिए इजिप्ट रवाना हो गए। हमास के इजरायल पर हमले की दूसरी वर्षगांठ ट्रंप ने गाजा समझौते की दिशा में प्रगति को लेकर आशा जताई। विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद और उनके पहले कार्यकाल के दौरान मध्य पूर्व दूत रहे जेरेड कुश्नर सहित एक अमेरिकी दल बातचीत के लिए रवाना हो गया।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा कि मेरा मानना ​​है कि गाजा से परे भी मध्य पूर्व में शांति की संभावना है। एक सूत्र के मुताबिक उस दिन के लिए बातचीत स्थगित कर दी गई थी और माहौल सोमवार की तुलना में बेहतर था। सूत्र ने कहा कि वरिष्ठ मध्यस्थों की उपस्थिति को देखते हुए, बुधवार को होने वाली वार्ता यह तय करने का निर्णायक संकेतक होगी कि प्रगति संभव है या नहीं।

एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि प्रमुख मध्यस्थों में से एक कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल बुधवार को गाजा संघर्ष विराम योजना और बंधकों की रिहाई समझौते को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बातचीत में शामिल होंगे। मिस्र के रिसॉर्ट शर्म अल-शेख में बातचीत के दूसरे दिन, हमास के शीर्ष नेता खलील अल-हय्या ने मिस्र के सरकारी अल कहिरा न्यूज टीवी को बताया कि समूह गंभीर और जिम्मेदार बातचीत में शामिल होने आया है। हय्या ने कहा कि हमास डील के लिए तैयार था। लेकिन वह चाहता है कि इस बात की गारंटी मिले की युद्ध खत्म होगा और यह फिर से शुरू नहीं होगा।