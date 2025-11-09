राफा में फंसे लड़ाके नहीं करेंगे सरेंडर, हमास का ऐलान; अब क्या करेगा इजरायल?

संक्षेप: गाजा के इजरायली नियंत्रण वाले राफा क्षेत्र में छिपे हुए हमास के लड़ाके इजरायल के आगे सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। समूह की सैन्य शाखा ने रविवार को कहा कि मध्यस्थों से इस संकट का समाधान निकालने की अपील की गई है, जो एक महीने पुराने युद्धविराम के लिए खतरा बन गया है।

गाजा के इजरायली नियंत्रण वाले राफा क्षेत्र में छिपे हुए हमास के लड़ाके इजरायल के आगे सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। समूह की सैन्य शाखा ने रविवार को कहा कि मध्यस्थों से इस संकट का समाधान निकालने की अपील की गई है, जो एक महीने पुराने युद्धविराम के लिए खतरा बन गया है। मध्यस्थता से जुड़े सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि गतिरोध समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव के तहत लड़ाके अपने हथियार जमा कर एन्क्लेव के अन्य हिस्सों में स्थानांतरित हो सकते हैं। दूसरी ओर मिस्र के मध्यस्थों ने सुझाव दिया है कि राफा में बचे हुए लड़ाके सुरक्षित मार्ग के एवज में मिस्र को अपने हथियार सौंप दें और वहां की सुरंगों की जानकारी दें, ताकि उन्हें ध्वस्त किया जा सके।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अल-कस्साम ब्रिगेड के रविवार के बयान में इजरायल को लड़ाकों से टकराव के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। अल-कस्साम ब्रिगेड ने राफा में चल रही लड़ाकों पर बातचीत पर सीधी टिप्पणी तो नहीं की, लेकिन इशारा किया कि यह संकट युद्धविराम को प्रभावित कर सकता है। समूह ने कहा कि हम मध्यस्थों को उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं। उन्हें युद्धविराम की निरंतरता सुनिश्चित करनी होगी और दुश्मन को तुच्छ बहानों से इसे तोड़ने तथा गाजा के निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने के लिए स्थिति का दुरुपयोग करने से रोकना होगा।

बता दें कि 10 अक्टूबर को गाजा में अमेरिका की मध्यस्थता से लागू हुए युद्धविराम के बाद से राफा क्षेत्र में इजरायली सेनाओं पर कम से कम दो हमले हो चुके हैं, जिनका दोष इजरायल ने हमास पर लगाया है। दूसरी ओर आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी से इनकार किया है। इसके जवाब में इजरायली कार्रवाई से दर्जनों फिलिस्तीनी मारे गए। इसके अलावा, अल-कस्साम ब्रिगेड ने घोषणा की कि वह रविवार को दोपहर 2 बजे गाजा में मारे गए इजरायली सैनिक हदर गोल्डिन का शव सौंप देगा।