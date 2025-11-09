Hindustan Hindi News
राफा में फंसे लड़ाके नहीं करेंगे सरेंडर, हमास का ऐलान; अब क्या करेगा इजरायल?

संक्षेप: गाजा के इजरायली नियंत्रण वाले राफा क्षेत्र में छिपे हुए हमास के लड़ाके इजरायल के आगे सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। समूह की सैन्य शाखा ने रविवार को कहा कि मध्यस्थों से इस संकट का समाधान निकालने की अपील की गई है, जो एक महीने पुराने युद्धविराम के लिए खतरा बन गया है।

Sun, 9 Nov 2025 06:15 PM
गाजा के इजरायली नियंत्रण वाले राफा क्षेत्र में छिपे हुए हमास के लड़ाके इजरायल के आगे सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। समूह की सैन्य शाखा ने रविवार को कहा कि मध्यस्थों से इस संकट का समाधान निकालने की अपील की गई है, जो एक महीने पुराने युद्धविराम के लिए खतरा बन गया है। मध्यस्थता से जुड़े सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि गतिरोध समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव के तहत लड़ाके अपने हथियार जमा कर एन्क्लेव के अन्य हिस्सों में स्थानांतरित हो सकते हैं। दूसरी ओर मिस्र के मध्यस्थों ने सुझाव दिया है कि राफा में बचे हुए लड़ाके सुरक्षित मार्ग के एवज में मिस्र को अपने हथियार सौंप दें और वहां की सुरंगों की जानकारी दें, ताकि उन्हें ध्वस्त किया जा सके।

अल-कस्साम ब्रिगेड के रविवार के बयान में इजरायल को लड़ाकों से टकराव के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। अल-कस्साम ब्रिगेड ने राफा में चल रही लड़ाकों पर बातचीत पर सीधी टिप्पणी तो नहीं की, लेकिन इशारा किया कि यह संकट युद्धविराम को प्रभावित कर सकता है। समूह ने कहा कि हम मध्यस्थों को उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं। उन्हें युद्धविराम की निरंतरता सुनिश्चित करनी होगी और दुश्मन को तुच्छ बहानों से इसे तोड़ने तथा गाजा के निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने के लिए स्थिति का दुरुपयोग करने से रोकना होगा।

बता दें कि 10 अक्टूबर को गाजा में अमेरिका की मध्यस्थता से लागू हुए युद्धविराम के बाद से राफा क्षेत्र में इजरायली सेनाओं पर कम से कम दो हमले हो चुके हैं, जिनका दोष इजरायल ने हमास पर लगाया है। दूसरी ओर आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी से इनकार किया है। इसके जवाब में इजरायली कार्रवाई से दर्जनों फिलिस्तीनी मारे गए। इसके अलावा, अल-कस्साम ब्रिगेड ने घोषणा की कि वह रविवार को दोपहर 2 बजे गाजा में मारे गए इजरायली सैनिक हदर गोल्डिन का शव सौंप देगा।

गौरतलब है कि युद्धविराम के बाद हमास ने 28 मृत बंधकों में से 23 के शव लौटा दिए हैं। हमास का कहना है कि गाजा में हुई तबाही के कारण शवों का पता लगाना कठिन हो गया है। इजरायल ने हमास पर देरी का आरोप लगाया है। क्षेत्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, इजरायल ने गाजा को 300 फिलिस्तीनियों के शव सौंपे हैं। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने रविवार को बताया कि एन्क्लेव के दक्षिण में खान यूनिस के पूर्वी हिस्से बानी सुहैला में एक इजरायली हवाई हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि, इजरायली सेना ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
