डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बीच बोला हमास- नहीं डालेंगे हथियार; जानें और क्या कहा

हमास ने उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि वह ट्रंप के प्रस्तावित गाजा शांति समझौते के तहत हथियार डालने पर राजी हो गया है। संगठन ने इन दावों को झूठा और राजनीतिक साजिश करार दिया, जिसका मकसद क्षेत्र में उसकी स्थिति को कमजोर करना है।

हमास ने उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि वह ट्रंप के प्रस्तावित गाजा शांति समझौते के तहत हथियार डालने पर राजी हो गया है। संगठन ने इन दावो को 'झूठा और राजनीतिक साजिश' करार दिया, जिसका मकसद क्षेत्र में उसकी स्थिति को कमजोर करना है। रूसी समाचार एजेंसी टास के मुताबिक, हमास के वरिष्ठ नेता महमूद मर्दावी ने 5 अक्टूबर को इन खबरों को पूरी तरह नकार दिया। अपने आधिकारिक टेलीग्राम चैनल पर जारी बयान में हमास ने स्पष्ट किया कि युद्धविराम वार्ता में प्रगति या निरस्त्रीकरण से जुड़े सभी झूठे दावों को सिरे से खारिज करते हैं।

ट्रंप ने रविवार को भी दी थी धमकी यह बयान ऐसे समय आया है, जब दोनों पक्ष गाजा में शांति योजना पर चर्चा के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने अपने दामाद जेरेड कुशनर और मध्य पूर्व सलाहकार व विशेष दूत स्टीव विर्कॉफ को मिस्र रवाना किया है। रविवार को ट्रंप ने गाजा पर कब्जे को लेकर हमास को कड़ी चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने सत्ता छोड़ने से इनकार किया तो उन्हें 'पूरी तरह तबाह' कर दिया जाएगा। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप अपनी 20-सूत्री युद्धविराम योजना पर सवालों के जवाब दे रहे थे जब उन्होंने यह बयान दिया। जब उनसे सीधे मैसेज पर पूछा गया कि हमास अगर सत्ता पर कायम रहा तो क्या होगा, तो ट्रंप ने कहा, 'पूरी तरह विनाश'!

ट्रंप ने पेश की है शांति योजना पिछले सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने गाजा में बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने और हमास के खिलाफ इजरायल के सैन्य अभियान को समाप्त करने के लिए 20-सूत्री योजना पेश की। टास के अनुसार, इस प्रस्ताव में गाजा का अंतरिम अंतरराष्ट्रीय प्रशासन स्थापित करना, सुरक्षा बनाए रखने और पुनर्निर्माण की निगरानी के लिए विदेशी स्थिरीकरण बल तैनात करना शामिल है। इस हफ्ते की शुरुआत में राष्ट्रपति ने कहा था कि इजरायल उनके युद्धविराम प्रस्ताव की पहली वापसी सीमा पर सहमत हो गया है। योजना में चरणबद्ध इजरायली पीछे हटना, बंधकों व कैदियों की अदला-बदली और हमास का निरस्त्रीकरण शामिल है।

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि बातचीत के बाद इजरायल शुरुआती वापसी रेखा पर राजी हो गया है, जिसे हमने हमास को दिखाया और साझा किया। उन्होंने कहा कि हमास की पुष्टि के बाद युद्धविराम तत्काल लागू हो जाएगा, बंधकों व कैदियों की अदला-बदली शुरू हो जाएगी, और हम अगले चरण की वापसी के लिए तैयारी करेंगे, जो इस 3000 साल पुरानी तबाही को समाप्त करने की दिशा में एक कदम होगा। इजरायल ने इस पहल का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय स्थिरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बताया, साथ ही बंधकों की रिहाई के लिए ढांचा तैयार किया।