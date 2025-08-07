Hamas Pays Salaries and Hosts Tea Parties in Gaza amid war with israel Money Coming From जंग में खस्ताहाल, फिर भी गाजा के सरकारी कर्मियों के लिए सैलरी कहां से जुटा रहा हमास, टी-पार्टी भी, Middle-east Hindi News - Hindustan
जंग में खस्ताहाल, फिर भी गाजा के सरकारी कर्मियों के लिए सैलरी कहां से जुटा रहा हमास, टी-पार्टी भी

गाजा में इजरायली सेना पिछले दो साल में हमास की कमर तोड़ चुकी है। लगभग खस्ताहाल हो चुका हमास फिर भी गाजा में सरकारी कर्मियों को सैलरी बांट रहा है, टी-पार्टी दे रहा है। हमास यह फंड कहां से जुटा रहा है?

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान Thu, 7 Aug 2025 08:59 PM
जंग में खस्ताहाल, फिर भी गाजा के सरकारी कर्मियों के लिए सैलरी कहां से जुटा रहा हमास, टी-पार्टी भी

Hamas Pays Salaries in Gaza: करीब दो साल से जारी युद्ध के बीच गाजा में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। इस लंबे संघर्ष ने हमास की सैन्य ताकत को भारी नुकसान पहुंचाया है। उसकी राजनीतिक नेतृत्व भी दबाव में है। लेकिन इसके बावजूद हमास गुप्त तरीक़े से लगभग 30 हजार सरकारी कर्मचारियों को लगातार सैलरी और अपने खास लोगों को टी-पार्टी दे रहा है।

हर 10 हफ्ते में सैलरी

बीबीसी उर्दू की रिपोर्ट के अनुसार, हमास गाजा के हर सरकारी कर्मचारी को हाल ही में करीब 300 डॉलर (लगभग 25,000 रुपए) नकद दिए गए हैं। ये पहले मिलने वाली तनख्वाह का सिर्फ 20-25% है। ये रकम हर 10 हफ्ते में एक बार मिल रही है। गाज़ा में बैंकिंग सिस्टम नहीं चल रहा, जिससे पैसे लेना भी जोखिम भरा है।

टी-पार्टी के साथ सैलरी भी

हमास गाजा के सरकारी कर्मचारियों को सीक्रेट मैसेज के जरिए बुलाता है। जैसे “किसी दोस्त के घर चाय पीने आओ।” एक निश्चित जगह पर किसी अनजान शख्स से लिफाफे में नकद पैसे दिए जाते हैं। कई बार इज़रायली सेना इन जगहों पर हमला कर देती है, जिससे कर्मचारियों की जान का जोखिम बना रहता है। एक सरकारी कर्मचारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया – “मैं हर बार तनख्वाह लेने से पहले अपने बीवी-बच्चों से अलविदा कहता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं ज़िंदा लौटूंगा या नहीं।”

भूख और महंगाई ने तोड़ी कमर

गाजा में युद्ध के दौरान महंगाई और भुखमरी चरम पर पहुंच गई है। गाज़ा में 1 किलो आटे की कीमत 80 डॉलर तक पहुंच गई है। भारी खाद्य संकट की स्थिति है और कुपोषण के केस बढ़ रहे हैं। कई लोग रोज़ाना भूखे सोने को मजबूर हैं।

कहां से आ रहा पैसा

सूत्रों ने बताया कि 7 अक्टूबर 2023 के इज़रायल पर हमले से पहले हमास ने करीब 700 मिलियन डॉलर और करोड़ों इजरायली रुपए (शेकल) अंडरग्राउंड सुरंगों में छिपा रखे थे। इनका नियंत्रण हमास नेता याह्या सिनवार और उनके भाई मोहम्मद के पास था, जो अब मारे जा चुके हैं।

टैक्स और महंगे सिगरेट से आमदनी

हमास गाज़ा की जनता पर भारी टैक्स लगाता है। युद्ध के दौरान सिगरेट 5 डॉलर से बढ़कर 170 डॉलर में बेची गई। हमास का हथियारबंद विंग क़ासिम ब्रिगेड को ईरान से फंड मिलता है। इसके अलावा हमास अपने समर्थकों को राशन और खाने के पैकेट दे रहा है। आम जनता में गहरा गुस्सा है कि उन्हें अनदेखा किया जा रहा है।

