इजरायल का विनाश चाहता है हमास, नहीं डालेगा हथियार; इतिहासकार ने किया आगाह

इजरायली इतिहासकार और लेखक बेनी मॉरिस ने बुधवार को आगाह किया कि इजरायल और हमास के बीच गाजा में शांति समझौता अभी भी दूर की कौड़ी बना हुआ है। उन्होंने कहा कि यह संगठन कभी अपने हथियार नहीं त्यागेगा और इजरायल का विनाश चाहता है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए मॉरिस ने कहा कि मुझे लगता नहीं कि आने वाले वर्षों में इजरायल और फिलिस्तीनियों के बीच शांति कायम हो पाएगी। हमास हथियार नहीं छोड़ेगा। इसकी वैचारिकता इजरायल के विनाश का आह्वान करती है, और वह खुद उसमें हिस्सा लेना चाहता है।

क्यों नहीं डालेगा हथियार? हथियार त्यागने की संभावना न के बराबर बताते हुए मॉरिस ने स्पष्ट किया कि हमास के सरगना इजरायल जितने ही अपने आंतरिक प्रतिद्वंद्वियों से भयभीत रहते हैं। उन्होंने कहा कि वे हथियार इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि वे इजरायल से जंग जारी रखना चाहते हैं। उनके भीतर दुश्मन मौजूद हैं, और अगर वे निहत्थे हो गए तो उन दुश्मनों द्वारा उन पर गोलियां चलाई जा सकती हैं या उनकी हत्या कर दी जा सकती है। मॉरिस के अनुसार, गाजा में हाल ही में हमास के सशस्त्र सदस्यों और फतह से जुड़े दुघमुश कबीले के बीच हुई मुठभेड़ों ने इस आंतरिक कलह को साफ तौर पर उजागर कर दिया है।

मॉरिस ने आगे जोर देकर कहा कि हमास की विचारधारा और कई फिलिस्तीनियों की मानसिकता इजरायल के अस्तित्व को लगातार नकारती रहती है। यदि इजरायल दो-राज्य समाधान, यानी अपने पड़ोस में एक फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना को स्वीकार नहीं करता तो फिलिस्तीनी इजरायल के विरुद्ध अपनी लड़ाई नहीं रोकेंगे। इतिहासकार ने इजरायली रुख पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार सहित अधिकांश इजरायली फिलिस्तीनी राज्य के गठन का विरोध करते हैं और इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा समझते हैं।

...तो हमास का हो जाएगा कब्जा उन्होंने कहा कि नेतन्याहू और उनके सहयोगी, और मुझे खेद है कि अब ज्यादातर इजरायली भी यही मानने लगे हैं कि किसी भी फिलिस्तीनी राज्य पर हमास जैसे इस्लामिक कट्टरपंथियों का कब्जा हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल में कराए गए युद्धविराम और बंधकों की रिहाई वाले समझौते पर मॉरिस ने कहा कि इसने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गाजा में नया सैन्य अभियान चलाने से रोक दिया है। उन्होंने बताया कि अधिकांश इजरायली ऐसे किसी हमले के खिलाफ थे, क्योंकि इससे कई सैनिकों और बंधकों की जान जा सकती थी। नेतन्याहू को यह अहसास था कि अतिरिक्त युद्ध से बंधकों को बचाना असंभव होगा।

मॉरिस ने कहा कि ट्रंप की भूमिका से इजरायल को एक महंगा सैन्य अभियान टालने में सहायता मिली, जबकि सरकार की राजनीतिक स्थिति भी बरकरार रही। ट्रंप की गाजा शांति योजना पर उनकी राय में, गाजा की निगरानी के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशासन का सुझाव तर्कसंगत लगता है, लेकिन इसे अमल में लाने की गुंजाइश नगण्य है। मॉरिस ने कहा कि यदि दोहा में इजरायली हमले से हमास नेतृत्व मारा जाता, तो ट्रंप प्रसन्न होते। लेकिन इसकी असफलता ने इजरायल और ट्रंप दोनों को अपमानित किया, खासकर इसलिए क्योंकि यह घटना अमेरिका के एक सहयोगी राष्ट्र की मिट्टी पर घटी। उन्होंने चेताया कि हमास हथियार नहीं छोड़ेगा, वह फिर से खड़ा होगा, और इजरायल के लिए यह चुनौती वर्षों तक बनी रहेगी।

हथियार डालने होंगे: ट्रंप इससे पहले मंगलवार को ट्रंप ने कहा था कि हालिया शांति समझौते की शर्तों के अनुसार हमास को अपने हथियार समर्पित करने पड़ेंगे। उन्होंने धमकी दी थी कि यदि ऐसा न हुआ तो अमेरिका कदम उठाएगा। ट्रंप ने कहा कि वे निरस्त्रीकरण करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने वादा किया था। अगर वे नहीं करते तो हम उन्हें निरस्त्रीकरण कर देंगे। वे जानते हैं कि मैं मजाक नहीं कर रहा।