Hindi Newsमिडिल ईस्ट न्यूज़Hamas massacre Nova music festival survivor Israeli man died after girlfriend murder

GF को आंखों के सामने मारी गई गोली, नहीं भूल पाया इजरायली शख्स; 2 साल बाद कर ली सुसाइड

10 अक्टूबर को हमास हमले की दूसरी बरसी के तीन दिन बाद रोई शालेव ने सोशल मीडिया पर एक संदेश पोस्ट किया, जिसे लेकर उसके दोस्त और परिवार वाले चिंतित हो गए। उन्होंने लिखा, ‘मुझसे नाराज न हों। कोई भी मुझे कभी नहीं समझेगा।’

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 09:17 AM
अक्टूबर 2023 में नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में हमास के नरसंहार से बचने के 2 साल बाद उस इजरायली व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, जिसकी प्रेमिका को उसकी आंखों के सामने मार दिया गया था। 30 वर्षीय रोई शालेव का शव दूसरी बरसी के कुछ दिनों बाद उसकी जली हुई कार में मिला। अपनी मृत्यु से कुछ घंटे पहले उसने ऑनलाइन एक मैसेज पोस्ट किया था, जिसमें कहा गया कि वह अब और नहीं जी सकते। 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के फिलिस्तीनी लड़ाकों ने गाजा से इजरायल में घुसपैठ की। इन लोगों ने नोवा ओपन-एयर म्यूजिक फेस्टिवल और आसपास के इलाकों पर हमला बोला, जिसमें 378 लोग मारे गए।

बीते 10 अक्टूबर को हमास हमले की दूसरी बरसी के तीन दिन बाद रोई शालेव ने सोशल मीडिया पर एक संदेश पोस्ट किया, जिसे लेकर उसके दोस्त और परिवार वाले चिंतित हो गए। उन्होंने लिखा, 'कृपया मुझसे नाराज न हों। कोई भी मुझे कभी नहीं समझेगा और यह ठीक है क्योंकि आप समझ नहीं सकते। मैं बस इस दुख को खत्म करना चाहता हूं। मैं जीवित हूं, लेकिन अंदर सब कुछ मर चुका है।' इसके कुछ घंटों बाद उन्हें तेल अवीव में उनकी जलती हुई कार के अंदर मृत पाया गया। उसे आखिरी बार उसी दिन कैन में फ्यूल खरीदते हुए देखा गया था।

कार के नीचे छिपने की थी कोशिश

रोई शालेव की मां उसकी प्रेमिका मपल एडम की बहुत करीब थीं। उन्होंने भी हमास हमले के कुछ दिनों बाद अपनी कार में आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। नरसंहार के दिन शालेव, एडम और उनके सबसे अच्छे दोस्त हिली सोलोमन ने फेस्टिवल पर हमले के दौरान कार के नीचे छिपने की कोशिश की थी। शालेव ने एडम के ऊपर लेटकर उनकी रक्षा करने की कोशिश की और दोनों ने घंटों तक मृत होने का नाटक किया। हालांकि, दोनों को गोली मार दी गई और एडम की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मपल एडम की बहन मायान ने अपनी बहन और शालेव की तस्वीर पोस्ट की है। उन्होंने इसके कैप्शन में लिखा, 'रोई की हत्या तो 7 अक्टूबर को ही हो गई थी मगर कल उन्होंने अलविदा कहा। मेरे पास शब्द नहीं हैं और उन्हें खोजने में समय लगेगा। उम्मीद है कि दोनों अब गले मिल रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उनके दिल फिर से एक-दूसरे से जुड़ गए हैं।'

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
