युद्ध की तबाही और बढ़ते दबाव के बीच हमास चुनेगा नया नेता; दौड़ में प्रमुख दावेदार कौन?

संक्षेप:

हमास इस महीने नया नेता चुनने की तैयारी में है, जो 2024 में सिनवार की मौत के बाद खाली रहे पद को भरेगा। हालांकि, उत्तराधिकारी पर भी इजरायल के हमले का खतरा बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, खलील अल-हय्या और खालिद मशाल मुख्य दावेदार माने जा रहे हैं…

Jan 13, 2026 10:55 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
युद्ध, तबाही और भारी दबाव के बीच हमास अपना नया प्रमुख चुनने की तैयारी में है। संगठन के सूत्रों के अनुसार, इस महीने में ही चुनाव हो सकता है, जो याह्या सिनवार की 2024 में इजरायल द्वारा हत्या के बाद से खाली पड़े शीर्ष पद को भरने के लिए है। 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद शुरू हुए युद्ध में गाजा का अधिकांश हिस्सा खंडहर हो चुका है। 71000 से अधिक लोग मारे गए हैं और 20 लाख की आबादी के लिए हालात भयावह बने हुए हैं। कई देशों की मध्यस्थता से अक्टूबर में युद्धविराम हुआ, लेकिन इजरायल अभी भी क्षेत्र के आधे हिस्से पर कब्जा रखे हुए है और हमले जारी हैं। पुनर्निर्माण की योजनाएं बन रही हैं, लेकिन हमास पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है कि वह हथियार डाले।

रॉयटर्स के अनुसार, हमास इस महीने नया नेता चुनने की तैयारी में है, जो 2024 में सिनवार की मौत के बाद खाली रहे पद को भरेगा। हालांकि, उत्तराधिकारी पर भी इजरायल के हमले का खतरा बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, खलील अल-हय्या और खालिद मशाल मुख्य दावेदार माने जा रहे हैं, दोनों कतर में रहते हैं और पांच सदस्यीय अंतरिम परिषद के सदस्य हैं, जो सिनवार की मौत के बाद से हमास का संचालन कर रही है। इनके पूर्ववर्ती इस्माइल हानियेह की भी 2024 में ईरान में इजरायल द्वारा हत्या कर दी गई थी।

बताया जा रहा है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नेता का चुनाव हमास की 50 सदस्यीय शूरा परिषद द्वारा गुप्त मतदान से होता है, जिसमें वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और निर्वासित सदस्य शामिल हैं। हमास के प्रवक्ता ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। सूत्रों ने बताया कि सालेह अल-अरौरी की जगह उप नेता का भी चुनाव होगा, जिनकी 2024 में लेबनान में इजरायली हमले में मौत हुई। बताया जा रहा है कि संगठन चुनाव पूरा करने के लिए दृढ़ है, लेकिन कुछ लोग सामूहिक नेतृत्व को तरजीह देते हैं। विश्लेषकों के अनुसार, मशाल सुन्नी मुस्लिम देशों से अच्छे संबंधों वाले व्यावहारिक गुट के हैं, जबकि हय्या ईरान से गहरे जुड़ाव वाले गुट के।

गौरतलब है कि हमास को 1987 की स्थापना के बाद अब तक की सबसे बड़ी चुनौतियां झेलनी पड़ रही हैं। अमेरिका की मध्यस्थता से अक्टूबर में युद्धविराम के बाद गाजा में लड़ाई कम हुई है, लेकिन इजरायल अभी भी क्षेत्र के आधे हिस्से पर कब्जा रखे हुए है, हमले जारी हैं और 20 लाख लोगों के लिए हालात दयनीय हैं। युद्ध से हुए भारी नुकसान पर गाजा में हमास की आलोचना भी हुई है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, क्षेत्र का ज्यादातर हिस्सा खंडहर बन चुका है और 71000 से अधिक लोग मारे गए हैं।

