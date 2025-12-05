Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमिडिल ईस्ट न्यूज़Hamas enemy was killed in a domestic dispute know who was Gaza Israel's friend Yasser Abu Shabab
घरेलू झगड़े में मारा गया हमास का दुश्मन, जानें कौन था गाजा इजरायल का दोस्त यासर अबू शबाब?

घरेलू झगड़े में मारा गया हमास का दुश्मन, जानें कौन था गाजा इजरायल का दोस्त यासर अबू शबाब?

संक्षेप:

गाजा में इजरायल का साथ देना वाला पॉप्युलर फोर्स का हेड यासर अबू शबाब घरेलू झगड़े में मारा गया। यासर राफाह में रहता था और उसने हमास के खिलाफ लड़ने के लिए छोटे-छोटे ग्रुप बना रखे थे।

Dec 05, 2025 08:12 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

गाजा में हमास की नाक में दम करने वाला आदिवासी नेता यासर अबू शबाब की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक घर के ही आपसी झगड़े में उसे गोली मार दी गई। यासर ने गाजा में हमास के खिलाफ लड़ने वाले छोटे-छोटे समूह बनाए थे जो कि हमास को सिर उठाने से रोकते थे। यासर की मौत इजरायल के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गाजा की पॉप्युलर फोर्स ने बयान जारी कर कहा कि घर के झगड़े में ही गोली चलने की वजह से उनके नेता की मौत हो गई है। इस बयान में उन रिपोर्ट्स को खारिज किया गया है जिनमें कहा जा रहा था कि हमास ने यासर अबू शबाब को मार डाला है। बता दें कि अबू शबाब गाजा में इजरायली नियंत्रण वाले इलाकों से काम करता था। वह राफाह में रहता था। अक्टूबर में अमेरिका की मध्यस्थता के बाद भले ही गाजा में सीजफाय का ऐलान हो गया है लेकिन इजरायल ने हमास के खिलाफ अभियान रोका नहीं है। ऐसे में गाजा के अंदर की ही पॉप्युलर फ्रंट इजरायल के लिए लड़ाई लड़ती रहती है।

18 नवंबर को अबू शबाब के ग्रुप ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें दिखाया गया था कि शबाब के आदेश के बाद उसके लड़ाके राफाह में आतंक के खात्म के लिए निकल रहे हैं।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Israel Palestine War 2023 Gaza Strip Hamas Israel

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।