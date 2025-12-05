घरेलू झगड़े में मारा गया हमास का दुश्मन, जानें कौन था गाजा इजरायल का दोस्त यासर अबू शबाब?
गाजा में इजरायल का साथ देना वाला पॉप्युलर फोर्स का हेड यासर अबू शबाब घरेलू झगड़े में मारा गया। यासर राफाह में रहता था और उसने हमास के खिलाफ लड़ने के लिए छोटे-छोटे ग्रुप बना रखे थे।
गाजा में हमास की नाक में दम करने वाला आदिवासी नेता यासर अबू शबाब की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक घर के ही आपसी झगड़े में उसे गोली मार दी गई। यासर ने गाजा में हमास के खिलाफ लड़ने वाले छोटे-छोटे समूह बनाए थे जो कि हमास को सिर उठाने से रोकते थे। यासर की मौत इजरायल के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है।
गाजा की पॉप्युलर फोर्स ने बयान जारी कर कहा कि घर के झगड़े में ही गोली चलने की वजह से उनके नेता की मौत हो गई है। इस बयान में उन रिपोर्ट्स को खारिज किया गया है जिनमें कहा जा रहा था कि हमास ने यासर अबू शबाब को मार डाला है। बता दें कि अबू शबाब गाजा में इजरायली नियंत्रण वाले इलाकों से काम करता था। वह राफाह में रहता था। अक्टूबर में अमेरिका की मध्यस्थता के बाद भले ही गाजा में सीजफाय का ऐलान हो गया है लेकिन इजरायल ने हमास के खिलाफ अभियान रोका नहीं है। ऐसे में गाजा के अंदर की ही पॉप्युलर फ्रंट इजरायल के लिए लड़ाई लड़ती रहती है।
18 नवंबर को अबू शबाब के ग्रुप ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें दिखाया गया था कि शबाब के आदेश के बाद उसके लड़ाके राफाह में आतंक के खात्म के लिए निकल रहे हैं।
Ankit Ojha
