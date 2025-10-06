गाजा में कैसे होगा सीजफायर? इजरायली सैनिकों पर हमास ने किए हमले; जानें फिर क्या हुआ

गाजा में शांति को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीस प्लान पेश किया है। इसको लेकर आज मिस्र में बैठक होने वाली है। दूसरी ओर हमास गाजा में अपनी आतंकवादी कार्रवाइयों को जारी रखे हुए है और हाल के दिनों में तैनात इजरायली सैनिकों पर हमले कर रहा है।

गाजा में युद्धविराम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति प्रस्ताव पेश किया है। इसको लेकर आज मिस्र में बैठक होने वाली है। दूसरी ओर हमास गाजा में अपनी आतंकवादी कार्रवाइयों को जारी रखे हुए है और हाल के दिनों में तैनात इजरायली सैनिकों पर हमले कर रहा है। रविवार को इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट्स ने विस्फोटक और मोर्टार से लैस एक आतंकी गुट पर हमला किया, जिससे उसे पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया गया। यह गुट गाजा शहर इलाके में सक्रिय इजरायली रक्षा बलों (आईडीएफ) की टुकड़ियों पर आतंकी हमले की साजिश रच रहा था।

इसके अलावा, एक अन्य आतंकी समूह ने आईडीएफ की टुकड़ियों पर मोर्टार फेंके, जिसमें एक इजरायली सैनिक को मामूली चोटें आईं और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वायुसेना के विमानों ने इलाके में सुरक्षा बलों के लिए तत्काल खतरा बन चुके आतंकियों पर हमला बोला और उन्हें ध्वस्त कर दिया। इसके बाद आईडीएफ ने एक आतंकी दस्ते का पता लगाया, जिसने डिवीजन 98 के इंजीनियरिंग वाहनों पर एंटी-टैंक मिसाइलें दागीं, लेकिन हमारी सेना को कोई क्षति नहीं पहुंची। पता चलने के बाद फाइटर जेट्स ने उस संरचना पर प्रहार किया और उसे उड़ा दिया, जहां से एंटी-टैंक मिसाइलें छोड़ी गई थीं।

गाजा में शांति को लेकर मिस्र में बैठक इन हमलों के बीच हमास का एक प्रतिनिधिमंडल मिस्र के शहर शर्म अल-शेख पहुंच गया है। यहां पर मिस्र की मध्यस्थता में इजरायल और हमास के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता होनी है। सूत्रों के अनुसार, दोनों पक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा युद्धविराम योजना के प्रथम चरण को अमल में लाने पर चर्चा करेंगे। यह वार्ता योजना के पहले चरण के क्रियान्वयन के ब्योरे पर केंद्रित रहेगी। इसमें हमास और इजरायल के बीच बंधकों की अदला-बदली तथा हमास द्वारा हथियार जमा करने की प्रक्रिया पर भी बातचीत की संभावना है।