हमास के कम्युनिकेशन कमांडर को मार दिया; मिडिल ईस्ट तनाव के बीच इजरायल का दावा

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच इजरायली रक्षा बल (IDF) ने गाजा शहर में हमास की सैन्य क्षमता को और कमजोर करने का दावा किया है। IDF ने हमास की सक्रिय संचार इकाई के कमांडर अहमद अबू खदेरा को मार गिराने का दावा किया है।

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच इजरायली रक्षा बल (IDF) ने गाजा शहर में हमास की सैन्य क्षमता को और कमजोर करने का दावा किया है। IDF ने हमास की सक्रिय संचार इकाई के कमांडर अहमद अबू खदेरा को मार गिराने का दावा किया है। सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक पोस्ट में बताया कि अबू खदेरा IDF सैनिकों के खिलाफ आसन्न आतंकवादी हमले की योजनाओं में शामिल था और इजरायली बलों के लिए प्रत्यक्ष खतरा बना हुआ था। IDF ने कहा कि इस लक्षित हमले के साथ ही उसी क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों को भी निशाना बनाया गया।

इस अभियान के दौरान IDF की सुरक्षा बलों ने गाजा शहर क्षेत्र में छापा मारा और दो अन्य प्रमुख हमास सदस्यों को भी मार गिराया। मारे गए दोनों व्यक्तियों की पहचान इस्लाम हिशाम रियाद कनिता और महमूद हामेद यूसुफ हमदौना के रूप में हुई है। सेना के अनुसार, दोनों युद्धविराम के दौरान भी हमास की सैन्य क्षमताओं के पुनर्निर्माण और मजबूती के प्रयासों में सक्रिय रूप से लगे हुए थे। IDF ने इन कार्रवाइयों को हमास की कमान व्यवस्था और तकनीकी पुनर्प्राप्ति प्रयासों को निशाना बनाने की अपनी रणनीति का हिस्सा बताया है।

इसके अलावा, द टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार को मध्य गाजा पट्टी में IDF ने हमास के सशस्त्र सदस्यों से भरे एक पिकअप ट्रक को भी नष्ट कर दिया। सेना ने दावा किया कि वाहन में सवार आतंकवादी क्षेत्र में तैनात इजरायली सैनिकों के खिलाफ तत्काल हमले की योजना बना रहे थे। खतरे की पहचान होते ही सैनिकों ने कार्रवाई कर सशस्त्र आतंकवादियों को निष्क्रिय कर दिया। द टाइम्स ऑफ इजरायल ने आगे बताया कि ये घटनाएं फिलिस्तीनी मीडिया की उन रिपोर्टों से मेल खाती हैं, जिनमें बुधवार को गाजा शहर में हमास द्वारा संचालित पुलिस वाहन पर हमले के बाद चार लोगों के मारे जाने की खबर दी गई थी।

इजरायली पुलिस ने लगभग 70 फलस्तीनी पुरुषों को कचरा ढोने वाले एक ट्रक के अंदर छिपा हुआ पाया। ये लोग कथित तौर पर काम की तलाश में वेस्ट बैंक से इजरायल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इजरायली पुलिस द्वारा जारी वीडियो में दिख रहा है कि सोमवार देर रात जब ट्रक का पिछला हिस्सा खोला गया तो उसमें कचरे वाले हिस्से में पुरुष ठूंस-ठूंस कर भरे हुए थे। वीडियो में पुलिसकर्मी ट्रक को घेरते हुए दिखायी दे रहे हैं, जिनमें से कुछ ने हथियार ताने हुए थे।