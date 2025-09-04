Hamas assassination plot on Israeli minister Ben Gvir busted says Israel Shin Bet इजरायल के सुरक्षा मंत्री की हत्या की साजिश नाकाम, हमास ने बनाया था ड्रोन से उड़ाने का प्लान, Middle-east Hindi News - Hindustan
Hamas assassination plot on Israeli minister Ben Gvir busted says Israel Shin Bet

इजरायल के सुरक्षा मंत्री की हत्या की साजिश नाकाम, हमास ने बनाया था ड्रोन से उड़ाने का प्लान

इटामार बेन गवीर ज्यूइश पावर पार्टी के नेता हैं और अपने कट्टरवादी विचारों और अल-अक्सा मस्जिद परिसर (जिसे यहूदी टेम्पल माउंट के रूप में मानते हैं) में प्रार्थना करने जैसे विवादास्पद कदमों के लिए चर्चा में रहते हैं।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, तेल अवीवThu, 4 Sep 2025 10:57 AM
इजरायल की घरेलू खुफिया एजेंसी शिन बेट ने बुधवार को खुलासा करते हुए कहा कि उसने राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इटामार बेन गवीर की हत्या की एक साजिश को नाकाम कर दिया है। यह साजिश वेस्ट बैंक के हेब्रोन क्षेत्र में सक्रिय हमास के एक आतंकी सेल द्वारा रची गई थी। शिन बेट के अनुसार, इस हमास सेल ने विस्फोटक ड्रोन के जरिए बेन गवीर पर हमला करने की योजना बनाई थी।

शिन बेट ने बताया कि संदिग्धों को हाल के हफ्तों में इजरायली सुरक्षा बलों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ये संदिग्ध हेब्रोन में सक्रिय हमास के एक सेल के सदस्य थे, जो तुर्की में स्थित हमास मुख्यालय के निर्देशों पर काम कर रहे थे। जांच के दौरान पता चला कि साजिशकर्ताओं ने कई ड्रोन खरीदे थे, जिन्हें विस्फोटकों से लैस करने की योजना थी। गिरफ्तारी के समय इन ड्रोन को जब्त कर लिया गया।

राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इटामार बेन गवीर अपने दक्षिणपंथी विचारों और विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इस साजिश के खुलासे के बाद शिन बेट, इजरायल रक्षा बल (आईडीएफ), पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने एक वीडियो बयान में कहा, "मैं डरने वाला नहीं हूं और न ही विचलित होने वाला हूं। हमास ने पहले भी पांच बार मुझे निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वे असफल रहे। इस बार भी वे नाकाम हुए।" बेन गवीर ने आगे कहा, "हम आतंकवाद के खिलाफ कठोर नीति जारी रखेंगे, गाजा में पूर्ण जीत हासिल करेंगे और हमास का सफाया करेंगे। आतंकियों को यह जानना चाहिए कि हमें नुकसान पहुंचाने के बजाय, हम उन्हें हर जगह और हर समय निशाना बनाएंगे।"

शिन बेट ने यह भी खुलासा किया कि यह साजिश तुर्की में हमास के मुख्यालय से संचालित हो रही थी, जिसका मकसद बेन गवीर पर घातक हमला करना था। एजेंसी ने कहा कि जांच अभी भी जारी है ताकि इस नेटवर्क की पूरी गहराई का पता लगाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या वेस्ट बैंक या विदेश में अन्य सहयोगी शामिल थे।

यह पहली बार नहीं है जब बेन गवीर को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इससे पहले अप्रैल 2024 में, शिन बेट ने सात अरब इजरायलियों और चार वेस्ट बैंक फिलिस्तीनियों द्वारा रची गई एक अन्य हत्या की साजिश को नाकाम किया था। उस साजिश में बेन गवीर को रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड (आरपीजी) से मारने की योजना थी, साथ ही बेन गुरियन हवाई अड्डे, सरकारी परिसर और किर्यात अरबा बस्ती पर हमले की साजिश थी।

इटामार बेन गवीर ज्यूइश पावर पार्टी के नेता हैं और अपने कट्टरवादी विचारों और अल-अक्सा मस्जिद परिसर (जिसे यहूदी टेम्पल माउंट के रूप में मानते हैं) में प्रार्थना करने जैसे विवादास्पद कदमों के लिए चर्चा में रहते हैं। हाल ही में, अगस्त 2025 में, उन्होंने इस पवित्र स्थल पर प्रार्थना की, जिसे इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, जिसके बाद अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने उनकी निंदा की थी।

शिन बेट ने अपने बयान में कहा, "हम हर उस कोशिश को नाकाम करने के लिए काम करना जारी रखेंगे, जिसके जरिए हमास इजरायल और उसके नागरिकों के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता है।" इस बीच, बेन गवीर ने कहा कि वह अपनी नीतियों को और सख्त करेंगे, खासकर जेलों में आतंकवादियों के खिलाफ, और गाजा में हमास के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग करते रहेंगे।

