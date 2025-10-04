Hamas agrees to release all Israeli hostages from Gaza Donald Trump threat shows effect सभी इजरायली बंधकों को छोड़ने के लिए राजी हुआ हमास, ट्रंप की धमकी ने दिखाया असर, Middle-east Hindi News - Hindustan
सभी इजरायली बंधकों को छोड़ने के लिए राजी हुआ हमास, ट्रंप की धमकी ने दिखाया असर

Donald Trump: फिलिस्तीनी समूह ट्रंप के गाजा शांति समझौते के तहत इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए राजी हो गया है। हालांकि उनकी तरफ से कहा गया है कि समझौते में अभी भी कुछ बिंदु हैं, जिन पर चर्चा करना आवश्यक है।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 01:50 AM
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लाए गए गाजा शांति समझौते पर सहमति बनती दिख रही है। ट्रंप की खुली धमकी के बाद हमास की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। फिलिस्तीनी समूह ने कहा है कि उसने ट्रंप की योजना की कुछ शर्तों पर अपनी सहमति बना ली है। इसमें सत्ता को छोड़ना और शेष जिंदा या मुर्दा बचे इजरायली बंधकों की रिहाई शामिल है। हालांकि समूह ने कहा है कि वह कुछ बिंदुओं पर अभी भी विचार-विमर्श करना चाहता है।

अपडेट की जा रही है।

