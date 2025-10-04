सभी इजरायली बंधकों को छोड़ने के लिए राजी हुआ हमास, ट्रंप की धमकी ने दिखाया असर

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लाए गए गाजा शांति समझौते पर सहमति बनती दिख रही है। ट्रंप की खुली धमकी के बाद हमास की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। फिलिस्तीनी समूह ने कहा है कि उसने ट्रंप की योजना की कुछ शर्तों पर अपनी सहमति बना ली है। इसमें सत्ता को छोड़ना और शेष जिंदा या मुर्दा बचे इजरायली बंधकों की रिहाई शामिल है। हालांकि समूह ने कहा है कि वह कुछ बिंदुओं पर अभी भी विचार-विमर्श करना चाहता है।