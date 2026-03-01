ईरान में हैकिंग से हलचल, इजरायल ने हैक किया नमाज ऐप; और 'गुप्त' संदेश से काम तमाम

तेहरान में भयंकर तबाही मचाने वाले अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमलों के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल ने ईरान के लाखों मुसलमानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले लोकप्रिय प्रार्थना ऐप को हैक कर लिया और…

तेहरान में भयंकर तबाही मचाने वाले अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमलों के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल ने ईरान के लाखों मुसलमानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले लोकप्रिय प्रार्थना ऐप 'बदेसाबा कैलेंडर' को हैक कर लिया और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGS) के जवानों से शासन के खिलाफ बगावत करने, हथियार डालने और देश को आजाद कराने का आह्वान किया। 'मदद आ गई है' जैसे संदेशों से भरे नोटिफिकेशन ने लाखों फोनों पर धमाल मचा दिया, ठीक उसी समय जब मिसाइलें तेहरान पर बरस रही थीं और सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई सहित कई बड़े नेता मारे गए।

दरअसल, ईरानी सरकारी मीडिया ने रविवार को पुष्टि की कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को अमेरिका और इजरायल द्वारा तेहरान पर किए गए सैन्य हमलों की एक श्रृंखला में मार दिया गया है। इन हमलों में दो वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की भी मौत हो गई। ये हमले वाशिंगटन और तेल अवीव द्वारा इस्लामी गणराज्य में सत्ता परिवर्तन की प्रतिज्ञा के बाद हुए। रिपोर्ट के अनुसार, इस ऑपरेशन में अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी (CIA) की खुफिया जानकारी का उपयोग किया गया, जिसने महीनों तक खामेनेई पर निगरानी रखी थी।

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, मामले से जानकार लोगों के हवाले से बताया गया कि सीआईए को शनिवार सुबह मध्य तेहरान में एक नेतृत्व परिसर में शीर्ष ईरानी अधिकारियों की एक नियोजित बैठक की जानकारी मिली थी। बताया गया कि रात के समय होने वाले इन हमलों को सीआईए की इस जानकारी के आधार पर समय से पहले कर दिया गया। अखबार के मुताबिक, अमेरिका ने ये जानकारी इजरायल के साथ साझा किए, जिसने फिर ईरान के नेतृत्व पर हमले की योजना बनाई। इजरायल के स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 6:00 बजे हमले शुरू हुए और लगभग 9:40 बजे लंबी दूरी की मिसाइलों ने परिसर को निशाना बनाया। राष्ट्रीय सुरक्षा के वरिष्ठ अधिकारी एक इमारत में इकट्ठा थे, जबकि खामेनेई पास की एक इमारत में थे।

ईरान की न्यायपालिका ने पुष्टि की है कि खामेनेई के अलावा, इस बम विस्फोट में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख जनरल मोहम्मद पाकपुर और शीर्ष सुरक्षा सलाहकार अली शमखानी भी मारे गए। सैन्य कार्रवाई के साथ-साथ साइबर हमले भी किए जा रहे थे। इजरायल ने लोकप्रिय ईरानी प्रार्थना ऐप 'बदेसाबा कैलेंडर' (BadeSaba Calendar) को हैक कर लिया, जो मुसलमानों को नमाज के समय बताने में मदद करता है और इसे गूगल प्ले स्टोर से अकेले पांच मिलियन से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है।

घटना से परिचित लोगों के अनुसार, इस हैक के जरिए शनिवार सुबह संभावित रूप से लाखों उपकरणों पर नोटिफिकेशन भेजे गए, जिनमें ईरानी सैन्य कर्मियों से शासन से अलग होकर देश को मुक्त कराने के प्रयासों में शामिल होने का आग्रह किया गया था। फारसी भाषा में लिखे गए इन नोटिफिकेशन में 'मदद आ गई है' जैसे संदेश शामिल थे, जैसा कि सोशल मीडिया पर साझा किए गए विभिन्न स्क्रीनशॉट्स में दिखाया गया है। यह ऐप में हुई गड़बड़ी एक बड़े साइबर अभियान का हिस्सा थी। ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए सहित कई समाचार साइटों को हैक किया गया था, ताकि उन पर हमलों से संबंधित ऐसी सामग्री पोस्ट की जा सके जिसका उद्देश्य शासन को बदनाम करना था।