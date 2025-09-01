Greta Thunberg Israel Gaza conflict flotilla left Spain Netanyahu made a special plan फिर गाजा जाने की कोशिश में ग्रेटा थनबर्ग, इजरायल ने बनाया खास प्लान; गिरफ्तार हुईं तो यहां रखेगा, Middle-east Hindi News - Hindustan
फिर गाजा जाने की कोशिश में ग्रेटा थनबर्ग, इजरायल ने बनाया खास प्लान; गिरफ्तार हुईं तो यहां रखेगा

Israel Gaza conflict update: स्वीडिश कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग एक बार फिर गाजा जा रही है। हालांकि इजरायली अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की तरफ से कहा गया है अगर ग्रेटा को इस बार गिरफ्तार किया जाता है, तो आतंकवादियों की जेल में रखा जाएगा।

Mon, 1 Sep 2025
स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग एक बार फिर से गाजा जाने के लिए निकल चुकी है। ऐसे में इजरायल की तरफ से भी इस स्थिति से निपटने की तैयार कर ली गई है। इजरायली अखबरा हायोम की रिपोर्ट के अनुसार अगर गाजा क्षेत्र में प्रवेश करने के दौरान ग्रेटा कि गिरफ्तारी की जाती है, तो इजरायसी सेना उन्हें आतंकवादियों की जेल में रखने पर विचार कर रही है।

स्वीडन की कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग अपने साथियों के साथ फ्लोटिला में सवार होकर स्पेन से गाजा के लिए निकल चुकी हैं। रास्ते में उनके साथ और भी नावें जुड़ेगी। कई नावों से बना यह काफिला जल्द ही गाजा क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करेगा। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से गाजा में मौजूद इजरायली घेराबंदी को तोड़ना और इजरायली सैन्य अभियान के घटनाक्रमों के बारे में दुनिया में जागरुकता बढ़ाना है। हालांकि पहले कई प्रयासों की तरह ग्रेटा और फ्लोटिला के इस अभियान को भी इजरायल के द्वारा रोक दिए जाने की उम्मीद है। हायोम की रिपोर्ट के अनुसार इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इटमार बेन- ग्वीर ने फ्लोटिला में सवाल कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके कट्जियोट औऱ डेमन हिरासत केंद्रों में भेजने की योजना बनाई है।

आपको बता दें काट्जियोट, इजरायल के नेगेव रेगिस्तान में स्थित सबसे बड़ी जेल है। इसके अलावा डेमन महिला जेल खासकर महिला फिलिस्तीनियों को रखने के लिए कुख्यात है। कई रिपोर्ट्स ने इस बात का दावा किया है कि यहां पर मौजूद कैदियों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता है।

अखबार के मुताबिक बेन-ग्वीर के सूत्रों ने बताया कि इजरायली सरकार ने ग्रेटा थनबर्ग समेत कई कार्यकर्ताओं को कई बार इस क्षेत्र में आने से मना किया है। पहली बार जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो आसानी से उन्हें उनके देश भेज दिया गया था। लेकिन इस बार उन्हें जेल में रखा जाएगा, जिससे जब वह कई हफ्तों तक जेल में रहेंगे तो उन्हें यहां आने पर पछतावा होगा।"

