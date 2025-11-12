इजरायल-हमास तनाव के बीच राहत वाली खबर, उत्तरी गाजा में जिकिम क्रॉसिंग दोबारा खुली

संक्षेप: इजरायल-फिलिस्तीन तनाव के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। इजरायल ने बुधवार को उत्तरी गाजा में जिकिम क्रॉसिंग को दोबारा खोल दिया है, जिससे मानवीय सहायता से लदे ट्रक एन्क्लेव में प्रवेश कर सकें।

इजरायल-फिलिस्तीन तनाव के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। इजरायल ने बुधवार को उत्तरी गाजा में जिकिम क्रॉसिंग को दोबारा खोल दिया है, जिससे मानवीय सहायता से लदे ट्रक एन्क्लेव में प्रवेश कर सकें। इजरायली सेना की सहायता प्रवाह निगरानी इकाई COGAT के मुताबिक, 12 नवंबर (बुधवार) को यह क्रॉसिंग फिर से सक्रिय की गई। यह सीमा लगभग दो महीनों से बंद पड़ी थी, जो इजरायल-हमास संघर्ष के दौरान सुरक्षा चिंताओं के कारण बंद कर दी गई थी।

माना जा रहा है कि इस कदम से उत्तरी गाजा में सहायता वितरण में काफी सुधार की उम्मीद है, जहां हाल के महीनों में भोजन, दवाइयों और अन्य जरूरी सामानों की भारी कमी बनी हुई है। COGAT ने बताया कि आज कई ट्रक सहायता सामग्री लेकर प्रवेश कर चुके हैं। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की सहायता एजेंसियां, खासकर पिछले महीने इजरायल-हमास युद्धविराम के बाद एन्क्लेव के तबाह उत्तरी क्षेत्र में ज्यादा सहायता पहुंचाने के लिए इस क्रॉसिंग को खोलने की मांग कर रही थीं।

COGAT के बयान में कहा गया है कि यह क्रॉसिंग 'राजनीतिक नेतृत्व के निर्देश पर' खोली गई है। बयान में आगे बताया गया है कि रक्षा मंत्रालय की भूमि सीमा प्राधिकरण द्वारा कड़े सुरक्षा जांच के बाद संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को सहायता सौंपी जाएगी।

संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता कार्यालय (OCHA) के अनुसार, यह क्रॉसिंग 12 सितंबर को बंद कर दी गई थी और उसके बाद से कोई भी सहायता समूह आपूर्ति आयात नहीं कर सका। इजरायली सेना ने बंद करने के कारणों पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।