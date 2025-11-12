Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमिडिल ईस्ट न्यूज़Good News Israel opens Zikim crossing in northern Gaza for aid trucks
इजरायल-हमास तनाव के बीच राहत वाली खबर, उत्तरी गाजा में जिकिम क्रॉसिंग दोबारा खुली

इजरायल-हमास तनाव के बीच राहत वाली खबर, उत्तरी गाजा में जिकिम क्रॉसिंग दोबारा खुली

संक्षेप: इजरायल-फिलिस्तीन तनाव के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। इजरायल ने बुधवार को उत्तरी गाजा में जिकिम क्रॉसिंग को दोबारा खोल दिया है, जिससे मानवीय सहायता से लदे ट्रक एन्क्लेव में प्रवेश कर सकें।

Wed, 12 Nov 2025 02:48 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इजरायल-फिलिस्तीन तनाव के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। इजरायल ने बुधवार को उत्तरी गाजा में जिकिम क्रॉसिंग को दोबारा खोल दिया है, जिससे मानवीय सहायता से लदे ट्रक एन्क्लेव में प्रवेश कर सकें। इजरायली सेना की सहायता प्रवाह निगरानी इकाई COGAT के मुताबिक, 12 नवंबर (बुधवार) को यह क्रॉसिंग फिर से सक्रिय की गई। यह सीमा लगभग दो महीनों से बंद पड़ी थी, जो इजरायल-हमास संघर्ष के दौरान सुरक्षा चिंताओं के कारण बंद कर दी गई थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

माना जा रहा है कि इस कदम से उत्तरी गाजा में सहायता वितरण में काफी सुधार की उम्मीद है, जहां हाल के महीनों में भोजन, दवाइयों और अन्य जरूरी सामानों की भारी कमी बनी हुई है। COGAT ने बताया कि आज कई ट्रक सहायता सामग्री लेकर प्रवेश कर चुके हैं। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की सहायता एजेंसियां, खासकर पिछले महीने इजरायल-हमास युद्धविराम के बाद एन्क्लेव के तबाह उत्तरी क्षेत्र में ज्यादा सहायता पहुंचाने के लिए इस क्रॉसिंग को खोलने की मांग कर रही थीं।

COGAT के बयान में कहा गया है कि यह क्रॉसिंग 'राजनीतिक नेतृत्व के निर्देश पर' खोली गई है। बयान में आगे बताया गया है कि रक्षा मंत्रालय की भूमि सीमा प्राधिकरण द्वारा कड़े सुरक्षा जांच के बाद संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को सहायता सौंपी जाएगी।

संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता कार्यालय (OCHA) के अनुसार, यह क्रॉसिंग 12 सितंबर को बंद कर दी गई थी और उसके बाद से कोई भी सहायता समूह आपूर्ति आयात नहीं कर सका। इजरायली सेना ने बंद करने के कारणों पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

वहीं, एक वैश्विक भुखमरी निगरानी संगठन ने एक महीने पहले चेतावनी दी थी कि दक्षिणी रास्ते से कुछ सहायता उत्तरी गाजा पहुंचाई गई, लेकिन उत्तरी गाजा शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में आधिकारिक तौर पर अकाल की स्थिति होने के कारण वहां अतिरिक्त सहायता की सख्त जरूरत है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
Israel Palestine War 2023 Gaza Strip Hamas International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।