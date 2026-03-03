ईरान पर बढ़ते हमलों के बीच बड़ी खबर, तेहरान से भारतीय छात्रों को सुरक्षित जगह किया गया शिफ्ट
मिडिल ईस्ट में तेज होते ईरान-इजरायल संघर्ष के बीच भारतीय दूतावास ने बड़ी कार्रवाई की है। तेहरान में बढ़ते खतरे को देखते हुए अधिकांश भारतीय छात्रों को राजधानी से बाहर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। दूतावास ने छात्रों के परिवहन, भोजन और आवास की पूरी व्यवस्था की है, जबकि कुछ छात्रों ने रहने का फैसला किया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पश्चिम एशिया में संघर्ष तेज हो गया है। अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर नए हमले किए हैं, जबकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कई खाड़ी देशों पर हमले जारी रखे हैं।
भारतीय दूतावास ने बताया कि तेहरान शहर में बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए, अधिकांश भारतीय छात्रों को तेहरान से बाहर सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। दूतावास ने छात्रों के परिवहन, भोजन और आवास की पूरी व्यवस्था की है। इसमें कहा गया है कि दूतावास के प्रस्ताव को ठुकराने वाले कुछ ही छात्र तेहरान में रह गए हैं।
दूतावास ने अन्य भारतीय छात्रों और भारतीय नागरिकों के लिए पहले जारी की गई सलाह को दोहराया है कि जहां हैं वहीं रहें, जितना संभव हो घर के अंदर रहें और खिड़कियों से दूर रहें। नए परामर्श में भारतीयों से हर समय सतर्क रहने, विरोध प्रदर्शनों या भीड़-भाड़ वाले इलाकों से दूर रहने और दूतावास के साथ नियमित संपर्क बनाए रखने की अपील की गई है। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों सहित लगभग 9000 भारतीय नागरिक मौजूद हैं, हालांकि ईरान में फंसे भारतीय छात्रों की सटीक संख्या अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है।
शनिवार को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमलों के बाद, ईरान ने इजरायल के साथ-साथ संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और सऊदी अरब में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर जवाबी हमले किए, जिससे क्षेत्रीय संघर्ष और तेज हो गया। ईरान ने अपने आक्रामक अभियान के तहत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है, जिसके कारण वैश्विक तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है।
अमेरिकी सेना के अनुसार, इस संघर्ष में अब तक उसके छह जवान मारे गए हैं। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक, अमेरिका और इजरायल के हमलों में कम से कम 787 लोग मारे गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, इजरायल में भी कम से कम 11 लोग मारे गए हैं।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
