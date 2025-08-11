घोषणा में जिन जगहों का नाम नहीं, वहां भी मारे बम; नेतन्याहू बोले- अभी तो और व्यापक होगा

Israel Hamas Conflict update: गाजा को कब्जा करने की योजना से किए जा रहे इजरालयी हमलों ने रविवार को नया मोड़ ले लिया। शुक्रवार को इजरायल ने हमला करने और कब्जाने के लिए जिन जगहों के नाम घोषित किए थे, इजरायली सेना ने उससे भी कहीं ज्यादा क्षेत्रों पर व्यापक बमबारी की है।

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा को कब्जाने की योजना के तहत की जा रही कार्रवाई का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में पहले जितनी जगहों पर हमला करने की घोषणा की गई थी, उससे भी ज्यादा जगहों पर हमले किए जा रहे हैं। दुनिया भर और खुद के देश में बढ़ रही आलोचना को लेकर नेतन्याहू ने कहा कि हमास को खत्म करने के अलावा उनके पास इस बात का कोई उपाय नहीं है।

इजरायल द्वारा नई योजना के तहत किए गए हमलों पर बात करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि सुरक्षा मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते न केवल गाजा शहर में बल्कि केंद्रीय शिविरों और मुवासी में भी हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया था। योजना में जारी ठिकानों पर पहले भी बमबारी की जा चुकी थी इसलिए इस बार नए क्षेत्रों को भी चुना गया। रॉयटर्स के एक सूत्र के मुताबिक इजरायल दो और मुख्य ठिकानों पर बमबारी करने की योजना बना रहा है।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, शुक्रवार को इजरायल ने जिन क्षेत्रों पर हमला करके उन्हें कब्जा करने की योजना घोषित की थी। पिछले दो दिनों में उससे भी कई ज्यादा जगहों पर हमले किए जा चुके हैं। कई ऐसे शिविरों पर भी हमला किया गया, जिनमें लाखों विस्थापित लोग शरण लिए हुए थे।

नेतन्याहू द्वारा योजना में एकदम से बदलाव करने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर भी उन्हें इस बात के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इजरायली बंधकों के परिवारों के साथ-साथ हजारों लोग भी नेतन्याहू से जंग बंद करने की अपील कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम देश भी इजरायल की इस योजना पर विरोध जता चुके हैं। हालांकि नेतन्याहू का कहना है कि हमास को खत्म करने के अलावा इसका कोई विकल्प नहीं है।