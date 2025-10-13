Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमिडिल ईस्ट न्यूज़Gaza Peace Summit Who is attending with Trump and who is not see full list

गाजा शांति सम्मेलन में ट्रंप के साथ कौन-कौन रहेगा, PM मोदी को भी आया था न्योता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी आज (13 अक्तूबर) शर्म अल-शेख में गाजा शांति योजना पर एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की सह-मेजबानी करेंगे। इस सम्मेलन में 27 से अधिक देशों के प्रमुख नेता हिस्सा लेंगे।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 03:07 PM
share Share
Follow Us on
गाजा शांति सम्मेलन में ट्रंप के साथ कौन-कौन रहेगा, PM मोदी को भी आया था न्योता

Gaza Peace Summit: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी आज (13 अक्तूबर) शर्म अल-शेख में गाजा शांति योजना पर एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की सह-मेजबानी करेंगे। इस सम्मेलन में 27 से अधिक देशों के प्रमुख नेता हिस्सा लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य गाजा में चल रहे युद्ध को समाप्त करना और शांति समझौते को अंतिम रूप देना है। इससे पहले, ट्रंप इजराइल पहुंचे थे, जहां उन्होंने नेसेट (इजराइली संसद) में भाषण दिया और बंधकों के परिवारों से मुलाकात की। यह यात्रा गाजा संघर्ष के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि, इजराइल और हमास इस शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे, लेकिन फिलिस्तीनी अथॉरिटी के अध्यक्ष महमूद अब्बास उपस्थित होंगे। बता दें कि पीएम मोदी को भी न्योता आया था। भारत की ओर से इसका प्रतिनिधित्व विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कर रहे हैं।

मिस्र के राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक, इस शिखर सम्मेलन का लक्ष्य गाजा पट्टी में युद्ध को तत्काल समाप्त करना, मध्य पूर्व में शांति व स्थिरता के प्रयासों को मजबूत करना तथा क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के एक नए दौर की शुरुआत करना है। सम्मेलन के प्रभावी उद्देश्यों के साथ-साथ इसमें भाग लेने वाली प्रभावशाली अतिथि सूची भी है। इनमें कई नेता वर्तमान युद्धविराम और बंधक रिहाई समझौते को सुनिश्चित करने में पहले ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं।

शिखर सम्मेलन में कौन-कौन शामिल हो रहा है?

इस सम्मेलन में प्रमुख वैश्विक नेता पहुंच रहे हैं...

डोनाल्ड ट्रंप (अमेरिकी राष्ट्रपति): ट्रंप शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने पर जोर देंगे। इसमें गाजा पर भविष्य का शासन, हमास का अंतिम भाग्य जैसे मुद्दे शामिल हैं, जो अभी अनिश्चित हैं। फिर भी ट्रंप अपनी उपलब्धियों से उत्साहित हैं और रविवार को पत्रकारों से कहा कि युद्ध समाप्त हो चुका है।

अब्देल फत्ताह अल-सीसी (मिस्र के राष्ट्रपति): दो वर्षों से चले आ रहे इजराइल-हमास संघर्ष के दौरान मिस्र ने मध्यस्थता में अग्रणी भूमिका निभाई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, अल-सीसी का ट्रंप को क्षेत्रीय विजय चक्र का निमंत्रण युद्धविराम को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगा।

शेख तमीम बिन हमद अल थानी (कतर के अमीर): कतर के नेता उन अरब प्रमुखों में से हैं, जिन्होंने ट्रंप को शांति प्रक्रिया से जोड़ने के लिए दबाव डाला। उम्मीद है कि इससे प्रक्रिया की सफलता सुनिश्चित होगी।

महमूद अब्बास (फिलिस्तीनी अथॉरिटी के अध्यक्ष): ट्रंप की शांति योजना ने गाजा में अब्बास के प्राधिकरण की भूमिका को खुला रखा है, जो विभिन्न सुधारों पर निर्भर करेगी। हालांकि, इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐसे विचारों को खारिज कर दिया है।

अन्य प्रमुख अतिथि

  • फ्रांसीसी राष्ट्रपति: इमैनुएल मैक्रॉन
  • तुर्की के राष्ट्रपति: रेसेप तैयप एर्दोआन
  • ब्रिटेन के प्रधानमंत्री: कीर स्टारमर
  • स्पेन के प्रधानमंत्री: पेड्रो सांचेज़
  • इतालवी प्रधानमंत्री: जियोर्जिया मेलोनी
  • यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष: एंटोनियो कोस्टा
  • संयुक्त राष्ट्र महासचिव: एंटोनियो गुटेरेस
  • अरब लीग के महासचिव: अहमद अबुल घीत
  • जॉर्डन के राजा: अब्दुल्ला द्वितीय
  • कुवैत के प्रधानमंत्री: अहमद अल अब्दुल्ला अल सबा
  • बहरीन के राजा: हमद बिन ईसा अल खलीफा
  • इंडोनेशिया के राष्ट्रपति: प्रबोवो सुबियांतो
  • अजरबैजान के राष्ट्रपति: इल्हाम अलीयेव
  • जर्मन चांसलर: फ्रेडरिक मर्ज़
  • यूनानी प्रधानमंत्री: क्यारीकोस मित्सोटाकिस
  • अर्मेनियाई प्रधानमंत्री: निकोल पशिन्यान
  • हंगरी के प्रधानमंत्री: विक्टर ओर्बन
  • पाकिस्तान के प्रधानमंत्री: शहबाज शरीफ
  • कनाडा के प्रधानमंत्री: मार्क कार्नी
  • नॉर्वे के प्रधानमंत्री: जोनास गहर स्टोर
  • इराक के प्रधानमंत्री: मोहम्मद शिया अल-सुदानी

शिखर सम्मेलन में कौन शामिल नहीं हो रहा है?

इजराइली अधिकारी: प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रवक्ता ने रविवार को स्पष्ट किया कि इजराइल इस शांति शिखर सम्मेलन में कोई प्रतिनिधि नहीं भेजेगा।

हमास के प्रतिनिधि: हमास के राजनीतिक ब्यूरो के एक सदस्य ने कहा कि समूह इसमें भाग नहीं लेगा। उन्होंने बताया कि गाजा पर पिछली वार्ताओं में हमास मुख्य रूप से कतर और मिस्र के मध्यस्थों के जरिए काम करता रहा है।

ईरानी अधिकारी: ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, मिस्र ने ईरान को आमंत्रित किया था, लेकिन सोमवार को देश ने पुष्टि की कि राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और विदेश मंत्री अब्बास अराघची इसमें शामिल नहीं होंगे। अराघची ने एक्स पर पोस्ट किया कि वे उन समकक्षों से बातचीत नहीं कर सकते, जिन्होंने ईरानी लोगों पर हमला किया, धमकी दी और प्रतिबंध लगाए। जून में 12 दिनों के युद्ध के दौरान ईरान के परमाणु स्थलों पर हमलों में वाशिंगटन भी कुछ समय के लिए इजराइल के साथ शामिल हो गया था।