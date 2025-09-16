Gaza is burning Israel defense minister says heavy attacks on City overnight ‘गाजा जल रहा है’, इजरायल ने रात भर बरसाए गोले, चारों ओर आग और गहरा काला धुंआ, Middle-east Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमिडिल ईस्ट न्यूज़Gaza is burning Israel defense minister says heavy attacks on City overnight

‘गाजा जल रहा है’, इजरायल ने रात भर बरसाए गोले, चारों ओर आग और गहरा काला धुंआ

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने संकेत दिया कि आक्रमण शुरू हो गया है। उन्होंने कहा, ‘इजरायलियों ने वहां कार्रवाई शुरू कर दी है। इसलिए हमें लगता है कि हमारे पास समझौते के लिए बहुत कम समय बचा है।’

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 11:01 AM
‘गाजा जल रहा है’, इजरायल ने रात भर बरसाए गोले, चारों ओर आग और गहरा काला धुंआ

इजरायल के रक्षा मंत्री ने गाजा शहर पर रात भर हुए भारी हमलों के बाद मंगलवार को कहा कि गाजा जल रहा है। इजरायल काट्ज की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब इजरायल गाजा शहर पर नए हमले की योजना बना रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इजरायल से कतर जाते समय पत्रकारों से बातचीत में संकेत दिया कि आक्रमण शुरू हो गया है। उन्होंने कहा, ‘इजरायलियों ने वहां कार्रवाई शुरू कर दी है। इसलिए हमें लगता है कि हमारे पास समझौते के लिए बहुत कम समय बचा है।’ रुबियो ने कहा कि हमारे पास अब महीने नहीं हैं, हमारे पास शायद कुछ दिन या शायद कुछ हफ्ते ही बचे हैं।'

ये भी पढ़ें:गाजा पर अमेरिका ने भी मान लिया, कूटनीति से हल नहीं; इजरायल के भीषण हमले शुरू

अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस ने इजरायली अधिकारियों के हवाले से ताजा जानकारी दी। इसने बताया कि इजरायल की सेना ने गाजा शहर पर कब्जा करने के लिए जमीनी हमला शुरू किया है। टाइम्स ऑफ इजरायल के अनुसार, आईडीएफ हाल के दिनों में शहर और उसके आसपास हवाई हमलों का धीरे-धीरे विस्तार कर रहा है, लेकिन उसने घनी आबादी वाले उत्तरी शहर में जमीनी सैनिकों को नहीं भेजा है। गाजा में स्थानीय सूत्रों और प्रत्यक्षदर्शियों ने गाजा शहर में किसी भी इजरायली टैंक के घुसपैठ से इनकार किया है।

हवाई हमले और ड्रोन से बमबारी

गाजा शहर के स्थानीय लोगों के अनुसार, अभी तक शहर के अंदरूनी हिस्सों में इजरायली टैंकों के प्रवेश या आवाजाही का कोई दृश्य नहीं देखा गया है। लेकिन उन्होंने गाजा शहर के अधिकांश हिस्सों में तीव्र हवाई हमलों और ड्रोन बमबारी की पुष्टि की है। चारों ओर आग की लपटें और गहरा काला धुंआ नजर आ रहा है। फिलिस्तीन की आधिकारिक समाचार एजेंसी डब्ल्यूएएफए ने मंगलवार तड़के खबर दी कि इजरायली सेना ने सोमवार रात से गाजा शहर पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। इजरायली युद्धक विमान शहर पर लगातार हमले कर रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे। हाल के हफ्कों में 10 लाख की आबादी वाले गाजा शहर से लगभग तीन लाख फिलिस्तीनी भाग गए हैं।

