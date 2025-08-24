Gaza Hamas war Netanyahu is sacrificing Israeli hostages public accuses in Tel Aviv बलि चढ़ा रहे हैं... नेतन्याहू पर भड़के हजारों इजरायली, हमास से डील करने का दबाव, Middle-east Hindi News - Hindustan
बलि चढ़ा रहे हैं... नेतन्याहू पर भड़के हजारों इजरायली, हमास से डील करने का दबाव

Gaza Hamas war: गाजा में जारी संघर्ष को लेकर इजरायल की जनता ने प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नेतन्या्हू बंधकों की बलि चढ़ा रहे हैं। वह बात समझौते की करते हैं, लेकिन उनके व्यवहार में यह नहीं है।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 04:18 PM
इजरायल और हमास के बीच गाजा में चल रहे युद्ध को लेकर अब इजरायली जनता ने तेज विरोध शुरू कर दिया है। पूरे इजरायल में रैलियां निकल रही हैं, जिनमें हजारों लोग शामिल होकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऊपर हमास के साथ बंधकों की वापसी को लेकर डील करने की मांग कर रहे हैं। ऐसी ही एक रैली शनिवार को तेल अवीव के होस्टेज स्कवायर पर हुई। इसमें गाजा में तुरंत सीजफायर और बंधकों की घर वापसी को लेकर सरकार से समझौता करने की मांग की।

टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक यहां के अलावा राजधानी में ही कुछ लोग दूसरी जगह भी इकट्टे हुए, जहां पर इन्होंने यहूदी-अरब युद्ध विरोधी प्रदर्शन किया। गाजा में बंधक अपने दो भाईयों गली और जिव की वापसी की राह देख रहे लिरान बर्मन ने कहा, "शांति के लिए एक समझौते पर वार्ता चल रही है। लेकिन ऐसी डील्स हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं। यह ज्यादा नहीं टिकती। उनकी तरफ से खिड़की जल्दी बंद होती है, और तेजी से बंद होती है। शायद वहां फंसे बंधकों को बचाने का यह आखिरी मौका है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू बातचीत और समझौते की बात तो करते हैं, लेकिन उनके व्यवहार से लगता है कि वह बंधकों की बलि चढ़ाना चाहते हैं।"

गौरतलब है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने सभी 50 बंधकों की वापसी के लिए बातचीत के निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि इसी बीच नेतन्याहू ने गाजा पर अलग सिरे से हमले की भी शुरुआत कर दी है। नेतन्याहू के इस रवैए को देखते हुए प्रदर्शनकारियों का मानना है कि वह (नेतन्याहू) किसी भी समझौते को लेकर गंभीर नहीं है और बंधकों की बलि दे रहे हैं।

आपको बता दें गाजा में चल रहे संघर्ष को लेकर पिछले हफ्ते हमास की तरफ से एक बयान जारी किया गया था। इसमें हमास ने कहा था कि वह शांति के लिए प्रस्तावित एक समझौते पर सहमत हो गया है, जिसके तहत गाजा में 60 दिनों के युद्धविराम के दौरान 10 जीवित बंधकों और 18 मारे गए बंधकों के शवों को रिहा किया जाएगा। इसके साथ ही इजरायली जेलों में बंद सैकड़ों फिलिस्तीनियों को भी रिहा किया जाएगा।

युद्धविराम के दौरान इजरायल और हमास मध्यस्थतों के साथ मिलकर बाकी बंधकों की रिहाई और युद्ध के अंत के लिए बातचीत करेंगे।

