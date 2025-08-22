तबाह कर देंगे गाजा…राफा की तरह मिट्टी में मिला देंगे, इजरायल ने दे दी धमकी; हमास के सामने कड़ी शर्त

इजरायल के रक्षा मंत्री ने शुक्रवार को गाजा के लिए बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर हमास इजरायल की शर्तों को नहीं मानता है तो गाजा तबाह हो जाएगा। रक्षा मंत्री काट्ज ने कहा है कि इस शहर का हाल राफा और बीट हैनन जैसा हो सकता है, जो युद्ध के चलते मलबे में बदल चुके हैं।

यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब खाद्य संकट पर दुनिया की अग्रणी संस्था ने कहा कि शहर लड़ाई और नाकेबंदी के कारण अकाल की चपेट में है। बता दें कि एक दिन पहले ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा कब्जा करने के लिए सेना को एक बड़ा अभियान चलाने का अधिकार दिया है।

यह हैं इजरायल की शर्तें

इजरायली रक्षा मंत्री काट्ज एक्स पर पोस्ट में लिखा कि गाजा में हमास के हत्यारों और बलात्कारियों के लिए जल्द ही नर्क का दरवाजा खुलेगा। अगर यह लोग इजरायल की शर्तों पर युद्ध खत्म करने के लिए सहमत नहीं होते हैं तो बुरा हाल होगा। उन्होंने एक बार फिर इजरायल की सीजफायर की मांगों को दोहराया। इसमें सभी बंधकों की रिहाई और हमास का पूरी तरह से निरस्त्रीकरण शामिल है। हमास ने कहा है कि वह युद्ध खत्म करने के लिए बंधकों को छोड़ देगा। लेकिन बिना फिलिस्तीन को मान्यता दिए निरस्त्रीकरण पर राजी नहीं है।

नेतन्याहू ने दिए हैं निर्देश

इससे पहले नेतन्याहू ने गुरुवार को अपने अधिकारियों को निर्देश दिए। इसमें कहा गया है कि बंधकों को आजाद कराने और अपनी शर्तों पर युद्ध खत्म कराने के लिए जल्द से जल्द बातचीत शुरू करें। यह सीजफायर प्रस्ताव पर इजरायल का पहला बयान है। बता दें कि महत्वपूर्ण रणनीतिक इलाकों में सेनाएं पहले से तैनात हैं। ऐसे में गाजा सिटी में बड़े पैमाने पर अभियान जल्द शुरू हो सकता है। गौरतलब है कि गाजा सिटी हमास की सैन्य और सरकारी पकड़ वाली जगह है। इजरायल का मानना है कि बड़ी सुरंगों में हमास का ठिकाना है। इसके अलावा यहां के हजारों लोगों ने यहां पर शरण ले रखी है।