गाजा को लेकर बन रहा बड़ा प्लान; इंटरनेशनल फोर्स भेजने की तैयारी, फ्रांस ने पेश किया प्रस्ताव

रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रस्ताव में मिशन का नेतृत्व करने के लिए कई देशों को नामित किया गया है, जिनमें मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर को प्राथमिकता दी गई है।

Mon, 22 Sep 2025 11:04 AM
फ्रांस गाजा में इजरायली रक्षा बलों की जगह इंटरनेशनल फोर्स तैनात करना चाहता है। इस मिशन का उद्देश्य युद्ध समाप्त होने के बाद हमास को हथियारों से मुक्त करना है। साथ ही, गाजा में आंतरिक सुरक्षा को धीरे-धीरे फिलिस्तीनी अथॉरिटी को सौंपना है। यह जानकारी द टाइम्स ऑफ इजरायल के हाथ लगे प्रस्ताव के मसौदे से सामने आई है। यह प्रस्ताव जुलाई में जारी एक अंतरराष्ट्रीय घोषणापत्र को लागू करने की बात करता है। इसमें दो-राष्ट्र समाधान, हमास के निरस्त्रीकरण और गाजा में सुरक्षा व्यवस्था के हस्तांतरण की जिक्र किया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रस्ताव में मिशन का नेतृत्व करने के लिए कई देशों को नामित किया गया है, जिनमें मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर को प्राथमिकता दी गई है। मसौदे में कहा गया कि यह मिशन न्यूयॉर्क घोषणापत्र के अनुसार और संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में चलाया जाएगा। इसका मकसद सुरक्षा को लेकर धीरे-धीरे क्षेत्रीय नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ना है। हालात सामान्य होने पर ही यह मिशन सफल हो पाएगा।

न्यूयॉर्क घोषणापत्र का जिक्र क्यों जरूरी

गाजा को लेकर न्यूयॉर्क घोषणापत्र को फ्रांस और सऊदी अरब ने जुलाई में आगे बढ़ाया था, जिसे बाद में कतर और मिस्र सहित कई अरब देशों ने समर्थन दिया। इस महीने की शुरुआत में इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव में शामिल किया गया। घोषणापत्र में कहा गया है कि हस्ताक्षरकर्ता देश फिलिस्तीनी अथॉरिटी के निमंत्रण पर अस्थायी अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण मिशन की तैनाती का समर्थन करते हैं। इसमें कहा गया, 'यह मिशन फिलिस्तीनी नागरिकों की सुरक्षा मुहैया कराएगा। फिलिस्तीनी राज्य और उसके सुरक्षा बलों की क्षमता बढ़ाने का समर्थन करेगा। साथ ही, फिलिस्तीन और इजरायल दोनों के लिए सुरक्षा गारंटी प्रदान करेगा। इसमें युद्धविराम और भविष्य के शांति समझौते की निगरानी भी शामिल होगी। दोनों देशों की संप्रभुता का पूरा सम्मान किया जाएगा।

