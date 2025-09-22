गाजा को लेकर बन रहा बड़ा प्लान; इंटरनेशनल फोर्स भेजने की तैयारी, फ्रांस ने पेश किया प्रस्ताव

रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रस्ताव में मिशन का नेतृत्व करने के लिए कई देशों को नामित किया गया है, जिनमें मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर को प्राथमिकता दी गई है।

फ्रांस गाजा में इजरायली रक्षा बलों की जगह इंटरनेशनल फोर्स तैनात करना चाहता है। इस मिशन का उद्देश्य युद्ध समाप्त होने के बाद हमास को हथियारों से मुक्त करना है। साथ ही, गाजा में आंतरिक सुरक्षा को धीरे-धीरे फिलिस्तीनी अथॉरिटी को सौंपना है। यह जानकारी द टाइम्स ऑफ इजरायल के हाथ लगे प्रस्ताव के मसौदे से सामने आई है। यह प्रस्ताव जुलाई में जारी एक अंतरराष्ट्रीय घोषणापत्र को लागू करने की बात करता है। इसमें दो-राष्ट्र समाधान, हमास के निरस्त्रीकरण और गाजा में सुरक्षा व्यवस्था के हस्तांतरण की जिक्र किया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रस्ताव में मिशन का नेतृत्व करने के लिए कई देशों को नामित किया गया है, जिनमें मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर को प्राथमिकता दी गई है। मसौदे में कहा गया कि यह मिशन न्यूयॉर्क घोषणापत्र के अनुसार और संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में चलाया जाएगा। इसका मकसद सुरक्षा को लेकर धीरे-धीरे क्षेत्रीय नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ना है। हालात सामान्य होने पर ही यह मिशन सफल हो पाएगा।