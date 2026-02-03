इजरायली सेना में पहली बार मुस्लिम महिला को दिया गया बड़ा पद, कौन हैं मेजर एला वावेया?

संक्षेप: इजरायल रक्षा बल ने मंगलवार को घोषणा की कि मेजर एला वावेया सेना की अगली अरबी भाषा की प्रवक्ता बनेंगी। इससे कर्नल अविचाई अद्राई द्वारा दो दशकों से अधिक समय तक इस महत्वपूर्ण पद पर दी गई सेवा का अंत होगा।

इजरायल रक्षा बल (IDF) ने मंगलवार को घोषणा की कि मेजर एला वावेया (कैप्टन एला) सेना की अगली अरबी भाषा की प्रवक्ता बनेंगी। इससे कर्नल अविचाई अद्राई द्वारा दो दशकों से अधिक समय तक इस महत्वपूर्ण पद पर दी गई सेवा का अंत होगा। वावेया वर्तमान में अद्राई की उप-प्रवक्ता हैं और अगले सप्ताह औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करने पर उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। यह IDF में किसी मुस्लिम अधिकारी द्वारा प्राप्त उच्चतम रैंक होगी। IDF के वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा के दौरान इस नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। यह सेना के सबसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण संचार पदों में से एक में नेतृत्व परिवर्तन का प्रतीक है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बता दें कि अरबी भाषा के प्रवक्ता, खासकर क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की स्थिति में, मध्य पूर्व में अरबी मीडिया आउटलेट्स और अरबी भाषी दर्शकों के साथ IDF के प्राथमिक संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करते हैं। 36 वर्षीय वावेया का जन्म मध्य इजरायल के शहर क़लांस्वा (कलांसुवा) में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उन्होंने 2013 में स्वेच्छा से सैन्य सेवा के लिए आवेदन किया था। उस समय यह कदम उनके समुदाय के कुछ हिस्सों से गुप्त रखा गया था। वह IDF प्रवक्ता इकाई में अधिकारी के रूप में सेवा करने वाली पहली मुस्लिम अरब महिला बनीं। यह एक ऐसे संस्थान में मील का पत्थर है, जहां अरब नागरिकों को अनिवार्य सेवा से छूट प्राप्त है और केवल कुछ ही लोग भर्ती होने का विकल्प चुनते हैं।

नए मीडिया विभाग में गैर-कमीशन अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू करने के बाद वावेया ने 2015 में IDF के अधिकारी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया, जहां उन्हें राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त हुआ। बाद में वह प्रवक्ता इकाई में लौटीं और अरबी संचार शाखा में लगातार प्रगति करती हुईं अंततः इसकी उप-प्रमुख बन गईं। वर्तमान भूमिका में वावेया अरबी भाषा की डिजिटल सामग्री के लिए जिम्मेदार टीमों की देखरेख करती हैं, जिसमें अरब जगत के दर्शकों को लक्षित सोशल मीडिया अभियान भी शामिल हैं।

सोशल मीडिया उन्हें 'कैप्टन एला' के नाम से जाना जाता है। वे सूचनात्मक वीडियो प्रस्तुत करती हैं और विशेष रूप से टिकटॉक पर लाखों फॉलोअर्स प्राप्त कर चुकी हैं। पिछले साल एक सुरक्षा सम्मेलन में बोलते हुए वावेया ने मीडिया जगत को 'एक युद्धक्षेत्र' बताया और कहा कि मीडिया एक युद्धक्षेत्र है। यह एक ऐसा युद्ध है जो अन्य जगहों से कम कठिन नहीं है।