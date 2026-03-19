फिलिस्तीन में ईरान का मिसाइल 'हमला'! 3 महिलाओं की मौत, मातम में बदलीं ईद की खुशियां
वेस्ट बैंक के बेत अवा में हेयर सैलून पर हुए ईरानी मिसाइल हमले में 3 फिलिस्तीनी महिलाओं की मौत हो गई और 13 घायल हुए हैं। अमेरिका-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच वेस्ट बैंक में यह पहला घातक ईरानी हमला है।
बुधवार देर रात वेस्ट बैंक में एक ईरानी मिसाइल हमले में तीन फिलिस्तीनी महिलाओं की मौत हो गई। अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से यह वेस्ट बैंक में पहला घातक ईरानी हमला है और पहली बार इसमें फिलिस्तीनी नागरिकों की जान गई है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण की आधिकारिक समाचार एजेंसी 'वाफा' के मुताबिक, यह मिसाइल हेब्रोन के दक्षिण-पश्चिम में स्थित बेत अवा शहर के एक हेयर सैलून पर गिरी। इस हमले में 13 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है।
इजरायली सेना का मानना है कि यह हमला संभवतः 'क्लस्टर युद्ध सामग्री' के कारण हुआ है। क्लस्टर बम एक ऐसा हथियार होता है जो हवा में फटकर कई छोटे-छोटे बमों को एक बड़े इलाके में बिखेर देता है।
फरवरी के अंत में इजरायल और अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद से शुरू हुए इस व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में इजरायल में अब तक कम से कम 15 लोग मारे जा चुके हैं। ईरान रोजाना इजरायल की ओर मिसाइलें दाग रहा है। हालांकि, अब तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं थी जिसमें यह कहा गया हो कि ईरान जानबूझकर इजरायल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों को निशाना बना रहा है।
सुरक्षा और बम शेल्टर का अभाव
इस हमले ने क्षेत्र में सुरक्षा संसाधनों की असमानता को भी उजागर किया है। क्लस्टर बमों और मिसाइलों के गिरते मलबे से बचने के लिए अधिकांश इजरायलियों की पहुंच बम शेल्टर यानी सुरक्षित बंकरों तक है। लेकिन वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनियों के लिए ऐसे बम शेल्टर लगभग न के बराबर हैं। हमले के समय सतर्क होने के लिए अधिकांश फिलिस्तीनी पास की यहूदी बस्तियों या इजरायल के पड़ोसी शहरों से बजने वाले सायरन की आवाज पर ही निर्भर रहते हैं।
यहूदी बस्तियों पर विवाद
जिन यहूदी बस्तियों के सायरन पर फिलिस्तीनी निर्भर हैं, वे 1967 के मध्य पूर्व युद्ध में इजरायल द्वारा कब्जे में ली गई जमीन पर बनाई गई हैं। अधिकांश विश्व शक्तियां इन बस्तियों को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अवैध मानती हैं। वहीं, इजरायल इन दावों को खारिज करता है और इस भूमि पर अपना बाइबिल के अनुसार जन्मसिद्ध अधिकार होने का दावा करता है।
त्योहार का माहौल और भीड़भाड़
यह दुखद घटना ऐसे समय में हुई है जब वेस्ट बैंक में रमजान के पवित्र महीने के खत्म होने और 'ईद-उल-फितर' की तैयारियां चल रही थीं। त्योहार के लिए मिठाइयां और उपहार खरीदने निकले कई फिलिस्तीनी परिवारों के कारण पिछले कुछ दिनों से यहां की सड़कों और बाजारों में भारी भीड़ थी।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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