नहीं रहीं 'तेहरान' की मशहूर निर्माता डाना ईडन, एथेंस के होटल में मिलीं मृत; इंडस्ट्री में शोक की लहर

मशहूर ड्रामा सीरीज 'तेहरान' की सह-निर्माता डाना ईडन का 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनके निधन से इजरायल की टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, ग्रीस की राजधानी एथेंस के एक होटल में 52 वर्षीय डाना ईडन मृत अवस्था में पाई गईं। ग्रीक पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शुरुआती संकेतों से लगता है कि उन्होंने आत्महत्या की है और इसमें किसी अपराध या साजिश का कोई संदेह नहीं है। यह जानकारी उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर दी गई।

केएएन ने एक बयान जारी कर कहा कि डाना ईडन इज़राइल के टेलीविजन उद्योग की प्रमुख हस्तियों में से एक थीं। उन्होंने निगम के कई सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कार्यक्रमों के निर्माण और नेतृत्व में केंद्रीय भूमिका निभाई। उनके पेशेवर कार्य, अटूट समर्पण और सृजनात्मकता के प्रति प्रेम ने इजरायली पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन पर गहरी छाप छोड़ी है। केएएन उनके परिवार, मित्रों और सहकर्मियों के गहन दुख में उनके साथ खड़ा है।

ईडन की प्रोडक्शन कंपनी 'डोना एंड शुला प्रोडक्शंस' ने फेसबुक पेज पर बयान जारी कर निर्माता की मौत से जुड़ी हत्या की अफवाहों को सिरे से खारिज किया। कंपनी ने कहा कि प्रोडक्शन कंपनी स्पष्ट करना चाहती है कि आपराधिक या राष्ट्रीय मकसद से मौत की अफवाहें पूरी तरह झूठी और बेबुनियाद हैं। कंपनी ने आगे कहा कि यह परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के लिए बेहद दुखद क्षण है। हम अनुरोध करते हैं कि डाना की गरिमा और उनके प्रियजनों की निजता का सम्मान किया जाए।

इजरायल के संस्कृति और खेल मंत्री मिकी जोहर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि डाना ईडन की मौत की खबर सुनकर उन्हें 'बहुत दुख' हुआ है। उन्होंने उन्हें इजरायली टेलीविजन उद्योग की सबसे प्रमुख और प्रभावशाली निर्माताओं में से एक बताया। जोहर ने कहा कि डाना ने इज़रायली रचना पर गहरी छाप छोड़ी और गर्व, प्रतिभा तथा साहस के साथ हमारी कहानियों को अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया।

बता दें कि 'तेहरान' का प्रीमियर 2020 में इजरायल और एप्पल टीवी+ पर हुआ था। यह सीरीज तामार राबिन्यान नामक मोसाद की युवा एजेंट की कहानी है, जिसे ईरान के परमाणु रिएक्टर को हैक करके निष्क्रिय करने का मिशन सौंपा जाता है, ताकि इजरायली सेना हवाई हमला कर सके। इस शो को नवंबर 2021 में 49वें अंतरराष्ट्रीय एमी अवॉर्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला था।