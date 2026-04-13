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खाड़ी में हर बंदरगाह होगा निशाने पर; होर्मुज नाकाबंदी पर ईरान का पलटवार, अमेरिका को बड़ी धमकी

Apr 13, 2026 02:45 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, तेहरान
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खतम अल-अनबिया केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों को निशाना बनाने वाले किसी भी कदम का असर पड़ोसी देशों पर भी पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरानी बंदरगाहों की सुरक्षा खतरे में पड़ी तो फारस की खाड़ी या ओमान की खाड़ी में कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा।

खाड़ी में हर बंदरगाह होगा निशाने पर; होर्मुज नाकाबंदी पर ईरान का पलटवार, अमेरिका को बड़ी धमकी

मिडिल ईस्ट में तनाव घटने का बजाय बढ़ते ही जा रहा है। वार-प्रतिवार जारी है। धमकी का जवाब चेतावनी से दी जा रही है। ताजा मामले में ईरान ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसके बंदरगाहों पर कोई खतरा मंडराया तो इसके व्यापक क्षेत्रीय परिणाम होंगे। तेहरान की ओर से यह चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा होर्मुज की नाकाबंदी शुरू करने के ऐलान के कुछ घंटों बाद आई है। खतम अल-अनबिया केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ने मेहर समाचार एजेंसी को बताया कि क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरानी बंदरगाहों को निशाना बनाने वाले किसी भी कदम का असर पड़ोसी देशों पर भी पड़ेगा। प्रवक्ता ने आगे चेतावनी दी कि अगर ईरानी बंदरगाहों की सुरक्षा खतरे में पड़ी तो फारस की खाड़ी या ओमान की खाड़ी में कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा।

दरअसल, ईरान की ओर से यह नई चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी सेना ने सोमवार को ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों की नाकाबंदी शुरू करने की घोषणा की है। यह कदम दो सप्ताह के युद्धविराम की घोषणा के बाद उठाया गया है, जब पाकिस्तान में वाशिंगटन और तेहरान के बीच चली लंबी युद्धविराम वार्ता बिना किसी सफलता के समाप्त हो गई।

कब से अमेरिकी नाकाबंदी?

अमेरिकी केंद्रीय कमान (CENTCOM) ने स्पष्ट किया कि नाकाबंदी सोमवार को सुबह 10 बजे पूर्वी मानक समय (ईरान में शाम 5:30 बजे) से लागू होगी। यह सभी देशों के जहाजों के खिलाफ निष्पक्ष रूप से लागू की जाएगी, जिसमें अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी के सभी ईरानी बंदरगाह शामिल हैं। हालांकि, CENTCOM ने यह भी साफ किया कि गैर-ईरानी बंदरगाहों के बीच यात्रा करने वाले जहाजों को होर्मुज से गुजरने की अनुमति दी जाएगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा था?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिकी सेना अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में किसी भी जहाज को रोकेगी जो ईरान को अवैध टोल का भुगतान करता हुआ पाया जाएगा। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो कोई भी अवैध टोल चुकाएगा, उसे खुले समुद्र में सुरक्षित यात्रा नहीं मिलेगी। ट्रंप ने आगे कहा कि कोई भी ईरानी जो हम पर या शांतिपूर्ण जहाजों पर गोलीबारी करेगा, उसे नरक में भेज दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने यह भी घोषणा की कि अमेरिकी नौसेना होर्मुज स्ट्रेट में ईरान द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगों को साफ करना शुरू कर देगी।

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Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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