इजरायल के खिलाफ यूरोपीय संघ, प्रतिबंधों का रखा प्रस्ताव; जानें पैकेज में क्या-क्या है

यूरोपीय आयोग ने बुधवार को गाजा में युद्ध के कारण इजरायली वस्तुओं पर मुक्त व्यापार व्यवस्था (FTA) को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कालास ने दो इजरायली मंत्रियों, हिंसक बस्तियों और हमास सदस्यों पर प्रतिबंधों का एक पैकेज भी प्रस्तावित किया।

इजरायल ने गाजा पर हमले तेज कर दिए हैं। इजरायली सेना गाजा पर कब्जा करने के लिए जमीनी हमला भी कर रही है। इस बीच, यूरोपीय आयोग ने बुधवार को गाजा में युद्ध के कारण इजरायली वस्तुओं पर मुक्त व्यापार व्यवस्था (FTA) को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा, हालांकि इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच पर्याप्त समर्थन नहीं है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कालास ने दो इजरायली मंत्रियों, हिंसक बस्तियों और हमास सदस्यों पर प्रतिबंधों का एक पैकेज भी प्रस्तावित किया।

यह प्रस्ताव समझौते के अनुच्छेद 2 के इजरायल द्वारा अनुपालन की समीक्षा के बाद आए हैं, जिसमें पाया गया कि इजरायली सरकार की कार्रवाइयां मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के सम्मान से संबंधित आवश्यक तत्वों का उल्लंघन करती हैं। इससे यूरोपीय संघ को समझौते को एकतरफा निलंबित करने का अधिकार मिलता है। विशेष रूप से यह उल्लंघन इजरायल के सैन्य हस्तक्षेप, मानवीय सहायता की नाकाबंदी, सैन्य अभियानों में तेजी और पश्चिमी तट के तथाकथित ई1 क्षेत्र में निपटान योजना को आगे बढ़ाने के इजरायली अधिकारियों के निर्णय के बाद गाजा में तेजी से बिगड़ती मानवीय स्थिति को संदर्भित करता है, जो दो-राज्य समाधान को और कमजोर करता है।

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने क्या कहा? यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि गाजा में रोजाना होने वाली भयावह घटनाएं रुकनी चाहिए। वहां तत्काल युद्धविराम, सभी प्रकार की मानवीय सहायता की निर्बाध पहुंच और हमास द्वारा बंधक बनाए गए सभी लोगों की रिहाई जरूरी है। यूरोपीय संघ मानवीय सहायता का सबसे बड़ा दाता और दो-राज्य समाधान का अटूट समर्थक बना हुआ है।

इन सैद्धांतिक प्रतिबद्धताओं और पश्चिमी तट में हाल के गंभीर घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, हम इजरायल के साथ व्यापार रियायतें निलंबित करने, चरमपंथी मंत्रियों और हिंसक बसने वालों पर प्रतिबंध लगाने और इजरायल को द्विपक्षीय समर्थन रोकने का प्रस्ताव रखते हैं, ताकि इजरायली नागरिक के साथ हमारा सहयोग प्रभावित न हो।