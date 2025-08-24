मेलानिया ट्रंप से एमीन एर्दोगन की हाहाकारी गुहार, अब गाजा के बच्चों के लिए आवाज उठाओ

एमीन ने लिखा कि मेलानिया द्वारा हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के बच्चों के लिए लिखा गया पत्र उन्हें बहुत प्रभावित कर गया। यह पत्र शुक्रवार को लिखा गया और तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय ने इसे सार्वजनिक किया।

तुर्की की प्रथम महिला एमीन एर्दोगन ने अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप को पत्र लिखकर गाजा में बच्चों की दयनीय स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने मेलानिया से इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करने की गुजारिश की है। पत्र में एमीन ने लिखा कि मेलानिया द्वारा हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के बच्चों के लिए लिखा गया पत्र उन्हें बहुत प्रभावित कर गया। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि आपने यूक्रेन के 648 बच्चों के लिए जो संवेदनशीलता दिखाई, वही गाजा के बच्चों के लिए भी दिखाएंगी।

एमीन ने मेलानिया से अपील की कि वे गाजा के लोगों, विशेषकर बच्चों के लिए अपनी आवाज उठाएं, खासकर जब दुनिया भर में फिलिस्तीन को मान्यता देने की मांग बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि यह कदम फिलिस्तीनी लोगों के लिए ऐतिहासिक होगा। यह पत्र शुक्रवार को लिखा गया और तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय ने इसे सार्वजनिक किया। हालांकि अभी तक वाइट हाउस की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

गाजा में भुखमरी? गाजा में हालात बेहद खराब हैं। एक वैश्विक भूख निगरानी समूह ने घोषणा की है कि गाजा शहर और आसपास के इलाकों में भुखमरी शुरू हो चुकी है, और यह संकट और गहरा सकता है। विश्व भर से इजरायल पर दबाव बढ़ रहा है कि वह गाजा में अधिक मानवीय सहायता पहुंचाने की अनुमति दे। हालांकि, इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भुखमरी की खबर को 'झूठ' करार दिया और कहा कि इजरायल भुखमरी को रोकने की कोशिश कर रहा है, न कि इसे बढ़ाने की।

मेलानिया ने पुतिन को लिखा था पत्र 15 अगस्त को अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात के दौरान मेलानिया ट्रंप मौजूद नहीं थीं। उन्होंने ट्रंप के माध्यम से एक पत्र भेजा था। मेलानिया ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक भावनात्मक पत्र लिखकर शांति की अपील की थी। पत्र में यूक्रेन का जिक्र नहीं था, लेकिन मेलानिया ने बच्चों की मासूमियत का उल्लेख करते हुए कहा कि यह मासूमियत किसी सीमा, सरकार या विचारधारा से परे है। उन्होंने पुतिन से आग्रह किया कि वे ऐसे कदम उठाएं, जिनसे युद्ध में फंसे बच्चों की हंसी लौट सके। यह पत्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में पुतिन को स्वयं सौंपा था।