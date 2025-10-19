युद्धविराम के बीच घर जा रहे फिलिस्तीनी परिवार पर इजरायल का हमला, 7 बच्चों समेत 11 की मौत

संक्षेप: विभाग के प्रवक्ता महमूद बसल ने कहा कि उन्हें चेतावनी दी जा सकती थी या अलग तरीके से निपटा जा सकता था। उन्होंने कहा कि यह घटना इजरायल के खून की प्यास और मासूम नागरिकों के खिलाफ अपराध करने की जिद को दर्शाती है।

इजरायली हमले में ने गाजा में एक फिलिस्तीनी परिवार के 11 लोग मारे गए हैं। इसे पिछले आठ दिनों से लागू युद्धविराम का सबसे घातक उल्लंघन माना जा रहा है। यह घटना शुक्रवार शाम को तब हुई, जब इजरायल की सेना ने गाजा सिटी के पास से गुजर रही गाड़ी पर टैंक से गोलीबारी कर दी। गाजा के नागरिक रक्षा विभाग के अनुसार, इस हमले में 7 बच्चे और 3 महिलाएं मारी गईं, जो अपने घर को देखने के लिए जा रहे थे। विभाग के प्रवक्ता महमूद बसल ने कहा कि उन्हें चेतावनी दी जा सकती थी या अलग तरीके से निपटा जा सकता था। उन्होंने कहा कि यह घटना इजरायल के खून की प्यास और मासूम नागरिकों के खिलाफ अपराध करने की जिद को दर्शाती है।

हमास ने इस घटना को नरसंहार करार देते हुए कड़ी निंदा की है। इसने कहा कि परिवार पर बिना किसी कारण के हमला किया गया। संगठन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मध्यस्थों से इजरायल पर युद्धविराम का सम्मान करने के लिए दबाव बनाने की अपील की। यह हमला तब हुआ जब परिवार के लोग पीली रेखा को पार कर रहे थे, जो युद्धविराम के तहत इजरायली सेना के पीछे हटने की सीमा थी। गाजा में कई लोग इंटरनेट की सुविधा से वंचित हैं और उन्हें इजरायली सेना की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है, जिससे परिवारों को खतरा हो रहा है।