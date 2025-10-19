Hindustan Hindi News
युद्धविराम के बीच घर जा रहे फिलिस्तीनी परिवार पर इजरायल का हमला, 7 बच्चों समेत 11 की मौत

इजरायली हमले में ने गाजा में एक फिलिस्तीनी परिवार के 11 लोग मारे गए हैं। इसे पिछले आठ दिनों से लागू युद्धविराम का सबसे घातक उल्लंघन माना जा रहा है। यह घटना शुक्रवार शाम को तब हुई, जब इजरायल की सेना ने गाजा सिटी के पास से गुजर रही गाड़ी पर टैंक से गोलीबारी कर दी। गाजा के नागरिक रक्षा विभाग के अनुसार, इस हमले में 7 बच्चे और 3 महिलाएं मारी गईं, जो अपने घर को देखने के लिए जा रहे थे। विभाग के प्रवक्ता महमूद बसल ने कहा कि उन्हें चेतावनी दी जा सकती थी या अलग तरीके से निपटा जा सकता था। उन्होंने कहा कि यह घटना इजरायल के खून की प्यास और मासूम नागरिकों के खिलाफ अपराध करने की जिद को दर्शाती है।

हमास ने इस घटना को नरसंहार करार देते हुए कड़ी निंदा की है। इसने कहा कि परिवार पर बिना किसी कारण के हमला किया गया। संगठन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मध्यस्थों से इजरायल पर युद्धविराम का सम्मान करने के लिए दबाव बनाने की अपील की। यह हमला तब हुआ जब परिवार के लोग पीली रेखा को पार कर रहे थे, जो युद्धविराम के तहत इजरायली सेना के पीछे हटने की सीमा थी। गाजा में कई लोग इंटरनेट की सुविधा से वंचित हैं और उन्हें इजरायली सेना की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है, जिससे परिवारों को खतरा हो रहा है।

सहायता आपूर्ति में भी डाली गई बाधा

युद्धविराम के तहत कैदियों की अदला-बदली जारी है। इस दौरान इजरायल ने कम से कम 28 फिलिस्तीनियों को मार डाला है और खाद्य सामग्री व चिकित्सा आपूर्ति सहित जरूरी सहायता की सप्लाई पर पाबंदी लगा रखी है। इजरायल ने अभी भी मिस्र के साथ रफाह क्रॉसिंग को बंद रखा है और अन्य प्रमुख सीमाओं पर रुकावट खड़ी की है। ऐसे में बड़े पैमाने पर सहायता गाजा में नहीं पहुंच पा रही। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी कि सहायता काफिले कुपोषण और अकाल से जूझते क्षेत्रों तक पहुंचने में जूझ रहे हैं, जहां 49 फीसदी लोगों को प्रतिदिन 6 लीटर से कम पीने का पानी मिल रहा है।

