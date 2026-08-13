अरामको रिफाइनरी पर फिर ड्रोन अटैक, हूतियों ने ली जिम्मेदारी; सऊदी अरब में मचा हड़कंप
यमन के हूती विद्रोहियों ने गुरुवार को दक्षिणी सऊदी अरब स्थित अरामको रिफाइनरी पर तीसरी बार ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली है। न्यूज एजेंसी सबा के अनुसार, दो ड्रोनों से जिजान इलाके में निशाना साधा गया और इसे सटीक हमला बताया गया।
ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर सऊदी अरब पर हमला किया है। रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को दक्षिणी सऊदी अरब में अरामको रिफाइनरी पर तीसरी बार ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली है। हूती समूह की समाचार एजेंसी सबा ने एक सैन्य सोर्स के हवाले से यह जानकारी दी है। सबा के अनुसार, हूती विद्रोहियों ने दो ड्रोनों से जिजान इलाके में रिफाइनरी को निशाना बनाया। सोर्स ने दावा किया कि हमला 'सटीक निशाना' था। यह दावा ईरान समर्थित हूतियों और सऊदी अरब के बीच बढ़ते तनाव के बीच सामने आया है।
हूतियों का दावा- यमन के हवाई क्षेत्र के उल्लंघन का जवाब
सबा ने बताया कि सैन्य सोर्च के मुताबिक यह हमला सऊदी अरब द्वारा सादा और हज्जाह गवर्नरेट में 'यमनी हवाई क्षेत्र और देश की संप्रभुता के उल्लंघन' के जवाब में किया गया। न्यूज एजेंसी के अनुसार, सौन्य सोर्स चेतावनी दी कि हूती यमन के खिलाफ आगे की किसी भी कार्रवाई का जवाब देंगे। समूह ने कहा कि वह “देश की संप्रभुता के किसी भी उल्लंघन या देश को निशाना बनाकर किए गए किसी भी आक्रामक कृत्य का कड़ा जवाब देगा।”
यमन युद्धविराम टूटने के संकेत
यह हमला यमन के गृहयुद्ध में हूतियों और सऊदी समर्थित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के बीच वर्षों से चले आ रहे युद्धविराम के बाद हुआ है। पिछले महीने इस समझौते के टूटने के संकेत मिले थे, जब अमेरिका और ईरान के क्षेत्रीय सहयोगियों के बीच संघर्ष तेज हो गया। जुलाई में हूतियों ने सऊदी अरब की समुद्री नाकाबंदी की घोषणा की और लाल सागर में सऊदी टैंकरों पर हमला किया।
पहले भी हुआ था हमला
इससे पहले रविवार को ईरान समर्थित हूतियों ने दावा किया था कि उन्होंने सऊदी अरब के लाल सागर तट पर एक तेल संयंत्र पर हमला किया है। समूह के अनुसार यह हमला सऊदी अरब से उत्तर-पश्चिम यमन में ड्रोन घुसपैठ के जवाब में किया गया था। जिजान में अरामको रिफाइनरी पर नया दावा दोनों पक्षों के बीच पहले के तनाव के बाद आया है।
तेल और शिपिंग पर बढ़ता खतरा
हूतियों का सऊदी तेल सुविधाओं और शिपिंग पर बढ़ता खतरा ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट पर संभावित नाकाबंदी के साथ जुड़ रहा है। मध्य पूर्व संघर्ष को समाप्त करने की कोशिशों के बीच यह जलमार्ग तेहरान और वाशिंगटन के बीच प्रमुख विवाद का केंद्र बन गया है। यह संघर्ष फरवरी में अमेरिका और इजरायल की कार्रवाई से शुरू हुआ था। हूती, सऊदी अरब और होर्मुज से जुड़े घटनाक्रमों ने पूरे क्षेत्र में शिपिंग और तेल सुविधाओं पर दबाव बढ़ा दिया है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।