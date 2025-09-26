Donald Trump said that deal to end two year war between Israel Hamas Gaza क्या इजरायल और हमास के बीच खत्म होने वाली है जंग? डोनाल्ड ट्रंप बोले- समझौते के करीब, Middle-east Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमिडिल ईस्ट न्यूज़Donald Trump said that deal to end two year war between Israel Hamas Gaza

क्या इजरायल और हमास के बीच खत्म होने वाली है जंग? डोनाल्ड ट्रंप बोले- समझौते के करीब

फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि उनके लोग 2023 में इजरायल पर हमास के हमले को अस्वीकार करते हैं। युद्ध समाप्त होने के बाद चरमपंथी समूह की गाजा पर शासन करने में भूमिका नहीं होगी। उसे हथियार सौंपने होंगे।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 08:01 AM
share Share
Follow Us on
क्या इजरायल और हमास के बीच खत्म होने वाली है जंग? डोनाल्ड ट्रंप बोले- समझौते के करीब

इजरायल और हमास के बीच गाजा में लगभग 2 साल से जारी युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि लड़ाई को समाप्त करने के लिए हम एक समझौते के करीब हैं। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के साथ प्रेस ब्रीफिंग के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने कहा, 'हम गाजा मसले को खत्म करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हम किसी तरह का समझौता करने के करीब हैं।' उन्होंने कहा कि हम बंधकों को वापस लाना चाहते हैं। लगभग 20 जीवित बंधक हैं और करीब 38 या उससे अधिक की मौत हो चुकी है। यह बहुत दुखद है।

ये भी पढ़ें:इजरायल की राजधानी तेल अवीव में कार में बड़ा धमाका, विस्फोट में कई घायल

ट्रंप प्रशासन ने गाजा में युद्ध को समाप्त करने और बंधकों को वापस लाने के लिए मुस्लिम देशों सहित तमाम हितधारकों के साथ चर्चा की है। इसके लिए स्वयं राष्ट्रपति ट्रेंप, विदेश मंत्री मार्को रुबियो और मध्य पूर्व के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ लगे हुए हैं। बुधवार को विटकॉफ और रुबियो दोनों ने विश्वास व्यक्त किया था कि गाजा में सफलता आने वाले दिनों में हासिल की जाएगी। विटकॉफ ने कहा कि मंगल के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान कई मुस्लिम-बहुल देशों के नेताओं को मध्य पूर्व और गाजा के लिए ट्रंप के 21-सूत्री शांति योजना को प्रस्तुत किया गया। इस पर सहमति बनती दिख रही है।

फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने गाजा को लेकर क्या कहा

इस बीच, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि उनके लोग 2023 में इजरायल पर हमास के हमले को अस्वीकार करते हैं। युद्ध समाप्त होने के बाद चरमपंथी समूह की गाजा पर शासन करने में कोई भूमिका नहीं होगी और उसे अपने हथियार सौंपने होंगे। अब्बास ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को बताया कि गाजा में फिलिस्तीनी लोग इजरायल की ओर से नरसंहार, विनाश, भुखमरी और विस्थापन का सामना कर रहे हैं। उनका यह भाषण ऐसे समय में आया है जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शुक्रवार को न्यूयॉर्क में व्यक्तिगत रूप से अपना संबोधन देंगे। उन्होंने जंग खत्म होने के बाद क्षेत्रों में सरकार को लेकर नजरिया भी पेश किया। अब्बास ने कहा कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी शासन और सुरक्षा के लिए पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है।

Israel hamas Donald Trump

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।