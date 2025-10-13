छुड़वा दिए बंधक, परिजनों से मिलवाया; इजरायली संसद में ट्रंप का दावा? नेतन्याहू की भी दबा दी दुखती रग

इजरायली बंधकों की वापसी के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करते हुए ट्रंप ने कहा कि यह न केवल एक युद्ध का अंत है, बल्कि आतंक और मौत के एक युग का भी अंत है। उन्होंने दो साल तक चले इजरायल-हमास युद्ध को ‘अंधकार और कैद का दो साल’ बताया।

अमेरिका की मध्यस्थता में इजरायल और हमास के बीच हुए युद्धविराम और बंधकों को रिहा करने के समझौते को समर्थन जताने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को इजरायल पहुंचे। यहां उन्होंने इजरायली संसद को भी संबोधित किया और दावा किया कि उन्होंने अब तक दुनिया में आठ युद्धों को रुकवाया है। उन्होंने दावा किया कि उनकी पहल की वजह से ही दो साल बाद 20 इजरायली बंधक रिहा हो सके और अपने परिजनों से मिल सकेंगे। उन्होंने मृतक बंधकों की डेडबॉडी दिलाने का भी दावा किया।

इस दौरान उन्होंने अरब देशों और वहां के मुस्लिम नेताओं की भी तारीऱृफ की और उनके प्रति आभार जताते हुए कहा कि उन लोगों ने ही हमास पर दबाव बनाया, जिसकी वजह से इजरायली बंधकों को मुक्त कराया जा सका। उन्होंने अपनी शांति योजना में मुसेलिम नेताओं के भरोसा करने पर उन्हें धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा, “यह इजरायल और दुनिया के लिए एक अविश्वसनीय जीत है और सभी देश शांति के लिए साझेदार के रूप में एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं।”

‘अंधकार और कैद का दो साल’ इजरायली बंधकों की वापसी के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर का आभार व्यक्त करते हुए, उन्होंने कहा कि यह "न केवल एक युद्ध का अंत है, बल्कि आतंक और मौत केएक युग का भी अंत है।" उन्होंने दो साल तक चले इजरायल-हमास युद्ध को 'अंधकार और कैद का दो साल बताया। उन्होंने इजरायली संसद में नेतन्याही के सामने कहा, "20 इजरायली बंधक दो कष्टदायक वर्षों, अंधकार और कैद के बाद घर लौट आए हैं।" उन्होंने कहा, “यह एक नए मध्य पूर्व की ऐतिहासिक सुबह है।”

नेतन्याहू पर हल्का कटाक्ष भी डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली संसद नेसेट में भाषण देते हुए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर हल्का कटाक्ष भी किया। ट्रंप ने कहा, "मैं असाधारण साहस और देशभक्ति वाले व्यक्ति के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिनकी साझेदारी ने इस महत्वपूर्ण दिन को संभव बनाने में बहुत योगदान दिया।" "आप जानते हैं, मैं केवल एक ही व्यक्ति की बात कर रहा हूँ: प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू।"

इजरायली संसद में लगे ठहाके इसके बाद नेसेट में जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ट्रंप ने नेतन्याहू को खड़े होने के लिए कहा और बोले, "मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह आसान नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनसे निपटना आसान नहीं है, लेकिन यही बात इन्हें महान बनाती है।" जब ट्रंप नेतन्याहू की तारीफ और उन पर कटाक्ष कर रहे थे तभी वहां मौजूद सांसद ठहाके लगाने लगे। ट्रंप ने नेसेट में दावा किया कि इस शांति समझौते ने युद्ध को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया है तथा इसने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति के द्वार खोल दिए हैं।