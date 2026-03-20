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क्या डोनाल्ड ट्रंप को भी कुछ समझाने की जरूरत है? ईरान युद्ध में कूदने को लेकर बोले बेंजामिन नेतन्याहू

Mar 20, 2026 08:00 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने अमेरिका को ईरान के साथ युद्ध में घसीटने का कोई प्रयास नहीं किया। नेतन्याहू ने कहा कि किसी को लगता है क्या कि डोनाल्ड ट्रंप को कुछ बताने की जरूरत है। वह अमेरिका के लिए जो अच्छा होता है वही करते हैं।

क्या डोनाल्ड ट्रंप को भी कुछ समझाने की जरूरत है? ईरान युद्ध में कूदने को लेकर बोले बेंजामिन नेतन्याहू

ईरान से युद्ध को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने अमेरिका को इस युद्ध में नहीं घसीटा है। उन्होंने कहा कि इजरायल ने जो भी कार्रवाई ईरान में की है वह पूरी तरह से एक स्वतंत्र सैन्य अभियान था। उन्होंने कहा कि अमेरिका को इस युद्ध में शामिल होने के लिए किसी तरह से मजबूर नहीं किया गया है। नेतन्याहू ने कहा, क्या किसी को सच में लगता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बताना पड़ेगा कि उन्हें क्या करना है? उन्होंने कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वही फैसला लेते हैं जो कि अमेरिका के लोगों के लिए अच्छा है।

जल्द समाप्त होगा युद्ध- नेतन्याहू

उन्होंने इस बात की पु्ष्टि की कि इजरायल ने ईरान के असालुयेह गैस कंपाउंड पर हमला किया है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका इस तरह के और भी हमले कर सकता है। नेतन्याहू ने कहा, हमारी सेना विजयी हो रही है और ईरान की हालत खराब हो गई है। युद्ध खत्म होने को लेकर नेतन्याहू ने कहा कि लोग जितना सोचते थे उससे कहीं तेजी से युद्ध समाप्त हो रहा है।

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नेतन्याहू ने कहा कि ईरान की सरकार गिराने की सारी परिस्थितियां तैयार हो गई हैं हालांकि आगे क्या होगा, इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि ईरान की सैन्य शक्ति लगभग खत्म हो गई है। हम उन कारखानों को निशाना बना रहे हैं जहां मिसाइल बनाए जाते थे। अब ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता नहीं रह गई है।

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ईरान के पास नहीं बची यूरेनियम संवर्धन की क्षमता

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार देर रात कहा कि ईरान के पास अब यूरेनियम संवर्धन करने या बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता नहीं है। ईरान ने अपने एक प्रमुख गैस फील्ड पर इजराइल के हमले के जवाब में गुरुवार को खाड़ी देशों में तेल और गैस के प्रतिष्ठानों पर हमले बढ़ा दिए और इस तरह युद्ध की स्थिति गहराती जा रही है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रही है।

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नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुरोध पर इजराइल ईरान के विशाल प्राकृतिक गैस फील्ड पर किसी भी और हमले को रोक देगा।

ट्रंप ने आश्वासन दिया कि इजराइल ईरान के प्रमुख गैस क्षेत्र 'साउथ पार्स' पर और हमले नहीं करेगा लेकिन उन्होंने साथ ही कहा कि अगर ईरान ने कतर पर फिर हमला किया तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा और उस ''पूरे क्षेत्र को तबाह कर देगा।'

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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