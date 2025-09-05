Death toll in Gaza crossed 64 thousand Israel is preparing for a big attack गाजा में 64 हजार को पार कर गया मौत का आंकड़ा, बड़े हमले की तैयारी में जुटा इजरायल, Middle-east Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमिडिल ईस्ट न्यूज़Death toll in Gaza crossed 64 thousand Israel is preparing for a big attack

गाजा में 64 हजार को पार कर गया मौत का आंकड़ा, बड़े हमले की तैयारी में जुटा इजरायल

गाजा पट्टी में अब तक करीब 64 हजार फिलिस्तीनी मारे गए हैं। गुरुवार रात इजरायली हमले में 28 लोगों की जान चली गई जिनमें 9 महिलाएं और 6 बच्चे शामिल हैं।

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 03:22 PM
share Share
Follow Us on
गाजा में 64 हजार को पार कर गया मौत का आंकड़ा, बड़े हमले की तैयारी में जुटा इजरायल

गाजा पट्टी में पिछले दो सालों में इजरायली हमले में कम से कम 64 हजार लोग मारे गए हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई है। गुरुवार को ही रात में इजरायली हमले में कम से कम 28 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। बता दें कि इजरायली सेना गाजा सिटी पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन चला रही है। गाजा सिटी यहां का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। कई बार इस शहर से लोगों को कहीं अलग जाने की चेतावनी भी जारी की गई है।

गाजा सिटी के शिफा हॉस्पिटल से कम से कम 25 शव बरामद किए गए जिनमें से नौ महिलाएं और 6 बच्चे थे। मरने वालों में एक 10 दिन का नवजात भी था। आंकड़े के मुताबिक अब तक गाजा में 64,232 लोगों की मौत हो चुकी है। 400 लोग ऐसे हैं जो कि लापता हैं लेकिन उनकी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। इज़रायल ने बुधवार को गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए एक व्यापक युद्धविराम समझौते पर पहुंचने के हमास के प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उसकी सेना गाजा सिटी पर एक बड़े हमले की तैयारी जारी रखेगी।

हमास ने बुधवार को जारी एक प्रेस बयान में एक "व्यापक समझौते" पर पहुंचने की अपनी इच्छा दोहराई जिसके तहत गाजा में इज़रायली बंधकों को इज़रायल में बंद फ़िलिस्तीनी कैदियों की एक निश्चित संख्या के बदले रिहा किया जाएगा।

हमास के अनुसार, इस समझौते में स्थायी युद्धविराम, गाजा से इज़रायली सेना की वापसी, मानवीय सहायता और आवश्यक आपूर्ति के लिए सीमा चौकियों को फिर से खोलना और पुनर्निर्माण प्रयासों की शुरुआत भी शामिल होगी।

हमास ने गाजा के नागरिक मामलों के प्रबंधन की तत्काल ज़िम्मेदारी लेने के लिए टेक्नोक्रेटों से युक्त एक स्वतंत्र राष्ट्रीय प्रशासन की स्थापना का भी समर्थन किया। इसके जवाब में इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बयान को "एक भ्रामक" बताकर खारिज कर दिया। उनके कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में नेतन्याहू ने कहा कि इज़रायल युद्ध समाप्त करने के लिए तभी सहमत होगा जब हमास गाजा पट्टी पर पूर्ण इज़रायली सुरक्षा नियंत्रण, हमास और गाजा का विसैन्यीकरण, एक गैर-फ़िलिस्तीनी प्रशासन की स्थापना और सभी बंधकों की रिहाई को स्वीकार कर ले।

इज़रायली रक्षा मंत्री इज़रायल काट्ज़ ने भी हमास के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कहा कि सेना गाजा शहर पर कब्ज़ा करने के लिए "पूरी ताकत से" तैयारी कर रही है। काट्ज़ ने चेतावनी दी कि हमास "जल्द ही समझ जाएगा कि उसे दो विकल्पों में से एक चुनना होगा: युद्ध समाप्त करने के लिए इज़रायल की शर्तों को स्वीकार करना - सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सभी बंधकों की रिहाई और निरस्त्रीकरण - या गाजा को राफ़ा और बेत हनून जैसी हालत देखना।"

पिछले महीने कतर की मध्यस्थता वाले प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद इज़रायल ने न तो कोई प्रतिक्रिया दी और न ही इसे कैबिनेट की मंज़ूरी के लिए प्रस्तुत किया। पिछले हफ़्ते, नेतन्याहू ने कहा था कि इज़रायल एक व्यापक समझौते पर विचार करेगा, लेकिन उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इस तरह के समझौते को निकट भविष्य में अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता। (वार्ता से इनपुट्स के साथ)

Israel Palestine War 2023 Gaza Strip Hamas Israel

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।