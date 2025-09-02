Court sentences Iraqi Kurd opposition leader Shaswar Abdulwahid to five months jail इराकी कुर्द विपक्षी नेता को पांच महीने की जेल की सजा, कौन हैं शस्वर अब्दुलवाहिद?, Middle-east Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमिडिल ईस्ट न्यूज़Court sentences Iraqi Kurd opposition leader Shaswar Abdulwahid to five months jail

इराकी कुर्द विपक्षी नेता को पांच महीने की जेल की सजा, कौन हैं शस्वर अब्दुलवाहिद?

इराकी कुर्दिस्तान की एक अदालत ने मंगलवार को विपक्षी नेता शस्वर अब्दुलवाहिद को पांच महीने की जेल की सजा सुनाई। इसकी जानकारी उनके वकील और पार्टी की ओर से दी गई।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, सुलेमानियाTue, 2 Sep 2025 06:19 PM
share Share
Follow Us on
इराकी कुर्द विपक्षी नेता को पांच महीने की जेल की सजा, कौन हैं शस्वर अब्दुलवाहिद?

इराकी कुर्दिस्तान की एक अदालत ने मंगलवार को विपक्षी नेता शस्वर अब्दुलवाहिद को पांच महीने की जेल की सजा सुनाई। इसकी जानकारी उनके वकील और पार्टी की ओर से दी गई। वकील बशदर हसन ने बताया कि अदालत ने अब्दुलवाहिद को पांच महीने की कैद की सजा दी है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी।

व्यवसायी से राजनेता बने शस्वर अब्दुलवाहिद न्यू जनरेशन पार्टी के प्रमुख हैं। उनकी पार्टी के पास उत्तरी क्षेत्र की संसद में 100 में से 15 सीटें और इराक की संसद में 329 में से नौ सीटें हैं। उनकी पार्टी स्वायत्त कुर्द क्षेत्र की दो प्रमुख पार्टियों, कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी (केडीपी) और पैट्रियटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान (पीयूके) के खिलाफ मुख्य विपक्षी दल के रूप में काम करती है।

बता दें कि अब्दुलवाहिद को 12 अगस्त को कुर्दिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर और पीयूके के गढ़ सुलेमानिया में उनके घर पर एक पूर्व सांसद द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। 2017 में अपनी पार्टी शुरू करने के बाद से उन्हें कई बार गिरफ्तार किया जा चुका है। एक हत्या के प्रयास में वे घायल भी हो चुके हैं। इराकी कुर्दिस्तान खुद को स्थिरता का केंद्र बताता है, लेकिन कार्यकर्ता और विपक्षी नेता अक्सर भ्रष्टाचार, मनमानी गिरफ्तारियों और प्रेस की स्वतंत्रता व विरोध के अधिकार के उल्लंघन की आलोचना करते हैं।

अब्दुलवाहिद की गिरफ्तारी के दस दिन बाद एक अन्य विपक्षी नेता लाहौर शेख जंगी की गिरफ्तारी के दौरान सुलेमानिया में झड़पें हुई थीं। जंगी पहले पैट्रियटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान के वरिष्ठ नेता थे और कई शीर्ष सुरक्षा पदों पर रह चुके थे। यह पार्टी क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े शहर सुलेमानिया पर नियंत्रण रखती है।

Iraq International News International News In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।