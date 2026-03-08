Video: चाचा भागो यहां से... कतर पर ईरानी मिसाइल देख बोला युवक- हमारा रूम उड़ जाएगा

खाड़ी क्षेत्र में जारी युद्ध जैसी स्थिति के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे अल उदैद पर ईरान के मिसाइल हमले का दावा किया जा रहा है। वीडियो में विस्फोटों की गूंज और रात के आसमान में मिसाइलें उड़ती दिख रही हैं।

खाड़ी क्षेत्र में जारी युद्ध जैसी स्थिति के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे अल उदैद पर ईरान के मिसाइल हमले का दावा किया जा रहा है। वीडियो में विस्फोटों की गूंज और रात के आसमान में मिसाइलें उड़ती दिख रही हैं। बैकग्राउंड में एक शख्स हिंदी में बोलते हुए सुना जा रहा है, जो डर और घबराहट में चिल्ला रहा है।

वायरल वीडियो में वह व्यक्ति कहता सुनाई दे रहा है कि ये देखो, अभी अमेरिका का बेस है... हम पास में ही रहते हैं... ईरान जो हमला कर रहा है ना, ऐसा मार रहा है कि अगर एक भी इधर गिर गया तो हमारा रूम उड़ जाएगा। वह आगे कहता है कि पूरा रूम हिल रहा है, हमारी जान खतरे में है... पता नहीं बच पाएंगे या नहीं। अंत में वह चिल्लाता है और कहता है कि चाचा इधर ध्यान दे, इधर तो नहीं गिर जाएगा! और अचानक भागो यहां से चाचा... कहकर वीडियो खत्म होता है।

वायरल वीडियो कतर के दोहा इलाके में रहने वाले एक भारतीय या दक्षिण एशियाई मूल के व्यक्ति का बताया जा रहा है, जहां ईरान ने अमेरिकी अड्डे को निशाना बनाया। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह सोशल मीडिया पर लाखों बार देखा जा चुका है और क्षेत्र में बढ़ते खतरे की मिसाल बन गया है।

गौरतलब है कि 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर बड़े हमले किए, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई। इसके जवाब में ईरान ने इजरायल के अलावा खाड़ी देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा अल उदैद मौजूद है, जिसे ईरान ने निशाना बनाया। ईरान ने सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन, इराक, जॉर्डन और अजरबैजान सहित कई देशों पर हमले किए, जिससे पूरा क्षेत्र युद्ध का मैदान बन गया।

ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने शनिवार को पड़ोसी देशों से हमलों के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी ओर से और ईरान की ओर से उन पड़ोसी देशों से माफी मांगनी चाहिए जिन पर हमला किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब तक ईरान ने 'फायर एट विल' की नीति अपनाई, लेकिन अब निर्देश दिए गए हैं कि पड़ोसी देशों पर हमला नहीं किया जाएगा, जब तक उनसे ईरान पर हमला न हो।