Hindi Newsमिडिल ईस्ट न्यूज़Ceasefire holds in Gaza ahead of hostage release and Trump visit to Israel

एक नई शुरुआत...ट्रंप के पहुंचने से पहले बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, लोगों ने क्या कहा

गाजा में इजरायल और हमास के बीच रविवार को तीसरे दिन भी संघर्ष-विराम जारी रहा। माना जा रहा है कि इस दौरान इजरायली बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायल की संसद को संबोधित भी कर सकते हैं।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, काहिरा/जेरुसलमMon, 13 Oct 2025 02:43 AM
एक नई शुरुआत...ट्रंप के पहुंचने से पहले बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, लोगों ने क्या कहा

गाजा में इजरायल और हमास के बीच रविवार को तीसरे दिन भी संघर्ष-विराम जारी रहा। माना जा रहा है कि इस दौरान इजरायली बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायल की संसद को संबोधित भी कर सकते हैं। हजारों की संख्या में फिलिस्तीनियों ने गाजा सिटी के उत्तर की तरफ यात्रा करना जारी रखा। यहां पर पिछले दो महीनों में हमले जारी हैं। उम्मीद है कि इस सीजफायर के बाद युद्ध खत्म हो जाएगा।

नेतन्याहू का बयान
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक टीवी बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा कि कल से एक नई राह की शुरुआत है। निर्माण का रास्ता, ठीक होने का रास्ता और मुझे उम्मीद है कि दिलों को जोड़ने का रास्ता भी तैयार होगा। वहीं, गाजा के लोगों में भी काफी खुशी है। गाजा के निवास अब्दू अबू ने कहा कि लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। उसने कहा कि दो साल की जंग ने लोगों को काफी ज्यादा थका दिया है। इस दौरान गाजा का का बहुत नुकसान हुआ है।

सरकारी प्रवक्ता शोष बेद्रोसियन ने कहा कि इजरायल को उम्मीद है कि बंधकों की रिहाई सोमवार सुबह से शुरू जाएगी। उन्होंने 20 जिंदा बंधकों के भी साथ ही रिहा होने की भी उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि इजरायल इन सभी को रिसीव करने के लिए तैयार है। बंधकों की रिहाई के बाद, बचे हुए 28 मृत बंधकों के शवों को सौंपा जाना है।

संघर्ष-विराम समझौते के तहत, हमास को सोमवार को दोपहर तक शेष बंधकों को रिहा करना है। इन्हें 7 अक्टूबर, 2023 को तब बंदी बनाया गया था, जब समूह के आतंकवादियों ने इजरायल पर अचानक हमला किया था। इसके बाद यह युद्ध शुरू हुआ था। इजरायल के बंधक समन्वयक गैल हिर्श ने गुरुवार को कहा कि हमास जिन मृत बंधकों के अवशेष नहीं खोज पाएगा, उन्हें ढूंढने में मदद करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।

