गाजा पट्टी में लागू हुआ युद्धविराम, इजरायली सेना की वापसी शुरू

Ceasefire comes into effect in Gaza:  इजरायली सेना ने शुक्रवार को घोषणा करके इस बात की जानकारी दी कि हमास और इजरायल के बीच हुआ युद्ध विराम समझौता स्थानीय समयानुसार दोपहर 12 बजे से लागू हो गया है।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 04:23 PM
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गाजा में युद्ध विराम करवाने के लिए शुरू की गई मुहिम रंग लाई है। इजरायली सेना ने शुक्रवार को घोषणा करके इस बात की जानकारी दी कि हमास और इजरायल के बीच हुआ युद्ध विराम समझौता स्थानीय समयानुसार दोपहर 12 बजे से लागू हो गया है। इसके अलावा सेना ने बताया कि सैनिक सहमति के साथ अपनी तैनाती रेखाओं पर लौट रहे हैं। इजरायली सेना की तरफ से यह बयान ट्रंप की पीस डील पर इजरायली कैबिनेट की मुहर लगने के बाद सामने आया है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य गाजा में इकट्ठा हुए हजारों लोग भी स्थानीय समयानुसार दोपहर 12 बजे सेना की वापसी की घोषणा के बाद खंडहर हो चुके अपने घरों की और लौटना शुरू गए। इससे पहले फिलिस्तीनी अधिकारियों ने शुक्रवार की सुबह गाजा के कुछ हिस्सों में भारी गोलीबारी की जानकारी दी थी।

शुक्रवार को इजरायली कैबिनेट के द्वारा ट्रंप की योजना को मंजूरी मिलने के बाद मध्य-पूर्व में पिछले दो साल से जारी युद्ध पर विराम लग गया है। शुक्रवार की सुबह प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि कैबिनेट ने बंधकों की रिहाई के लिए एक समझौते को मंजूरी दे दी है। हालांकि इस बयान में समझौते के उन पहलूओं का जिक्र नहीं किया गया, जो कि पहले से ही विवादास्पद हैं।

एक इजरायली सुरक्षा अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सेना को जिस रेखा पर वापसी के लिए भेजा जा रहा है, वहां पर वह गाजा के लगभग 50 फीसदी हिस्से को अपने नियंत्रण में रखेगी।

युद्धविराम लागू होने तक गोलीबारी रही जारी

रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा में युद्ध विराम लागू होने की घोषणा होने तक गोलीबारी जारी रही। एक स्थानीय निवासी महमूद शाकार्वी ने कहा, “आज गोलीबारी काफी ज्यादा रही, इसके अलावा हमारे सिर के ऊपर पहले की तुलना में ज्यादा इजरायली विमान उड़ान भर रहे थे।”

रॉयटर्स से बात करते हुए एक और स्थानीय निवासी ने बताया कि युद्धविराम की खबर भ्रमित करने वाली है। क्योंकि इसकी घोषणा के बाद भी हम लगभग पूरी रात गोलीबारी की आवाजें सुनते रहे।

अपडेट की जा रही है।

