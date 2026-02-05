इंसानों के बाद जानवरों की बारी, अब इस देश में मिलेगा ऊंटों को पासपोर्ट; जानें क्यों
अब तक आपने इंसानों के लिए पासपोर्ट जारी होते देखा होगा, लेकिन अब जानवरों के लिए भी पासपोर्ट मिलेगा। सऊदी अरब ने ऊंटों के लिए आधिकारिक पासपोर्ट जारी करने की योजना शुरू की है। पर्यावरण, जल और कृषि मंत्रालय ने बताया कि इस कदम से ऊंटों की आबादी का बेहतर प्रबंधन होगा और एक विश्वसनीय राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार होगा। अधिकारियों का मानना है कि इससे ऊंट पालन क्षेत्र में उत्पादकता और दक्षता बढ़ेगी।
मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों में हरा रंग का पासपोर्ट दिख रहा है, जिसमें सऊदी अरब का राष्ट्रीय प्रतीक और ऊंट का सुनहरा चित्र बना हुआ है। सरकारी प्रसारक अल अखबारिया के अनुसार, यह दस्तावेज ऊंटों के व्यापार और परिवहन को नियंत्रित करने, मालिकों के अधिकारों की रक्षा करने और स्वामित्व साबित करना आसान बनाने में मदद करेगा। सरकार के अनुमान के मुताबिक, 2024 तक सऊदी अरब में लगभग 22 लाख ऊंट हैं।
ऊंट पासपोर्ट में क्या-क्या जानकारी?
समाचार एजेंसी अनादोलू के अनुसार, ऊंट का पासपोर्ट एक व्यापक पहचान दस्तावेज है, जिसमें माइक्रोचिप नंबर, पासपोर्ट नंबर, ऊंट का नाम, जन्म तिथि, नस्ल, लिंग, रंग, जन्म स्थान, जारी करने की तिथि और स्थान शामिल होते हैं। साथ ही, सटीक पहचान के लिए जानवर की दोनों तरफ से ली गई तस्वीरें भी होती हैं।
इसमें एक विशेष टीकाकरण तालिका भी शामिल है, जिसमें पशु चिकित्सक का नाम, हस्ताक्षर और मुहर के साथ प्रमाणित टीकाकरण रिकॉर्ड दर्ज होते हैं। अनौपचारिक आंकड़ों के अनुसार, सऊदी अरब दुनिया के प्रमुख ऊंट पालन वाले देशों में शामिल है, जहां लगभग 80000 ऊंट पालक हैं।
सऊदी में लाइफ लाइन हैं ऊंट
गौरतलब है कि अरब प्रायद्वीप में सदियों से ऊंट जीवन का केंद्र रहे हैं। परिवहन के साधन से लेकर धन और प्रतिष्ठा के प्रतीक तक। आज वे एक फलते-फूलते प्रजनन उद्योग के केंद्र हैं। राज्य में वार्षिक उत्सवों के दौरान ऊंटों की सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती हैं, जहां बेहतरीन ऊंट लाखों डॉलर में बिकते हैं। हाल के वर्षों में अधिकारियों ने प्रतियोगिताओं में इस्तेमाल होने वाली अवैध कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं (जैसे होंठ या कूबड़ बदलना) पर सख्ती की है, क्योंकि ऐसी प्रथाएं प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ावा देने के प्रयासों के खिलाफ हैं।
सऊदी अरब के इतिहास में ऊंटों की गहरी जड़ें हैं। 2021 में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, देश में मिली प्राचीन ऊंटों की नक्काशियां लगभग 7000 साल पुरानी हो सकती हैं। यह पहल ऊंटों की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के साथ-साथ आधुनिक प्रबंधन को मजबूत करेगी।
