Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमिडिल ईस्ट न्यूज़Camels are now getting passports in Saudi Arabia Know Reason
इंसानों के बाद जानवरों की बारी, अब इस देश में मिलेगा ऊंटों को पासपोर्ट; जानें क्यों

इंसानों के बाद जानवरों की बारी, अब इस देश में मिलेगा ऊंटों को पासपोर्ट; जानें क्यों

संक्षेप:

अब तक आपने इंसानों के लिए पासपोर्ट जारी होते देखा होगा, लेकिन अब जानवरों के लिए भी पासपोर्ट मिलेगा। सऊदी अरब ने ऊंटों के लिए आधिकारिक पासपोर्ट जारी करने की योजना शुरू की है। आइये जानते हैं कि सऊदी अरब ने इस योजना की शुरुआत क्यों की है

Feb 05, 2026 04:05 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अब तक आपने इंसानों के लिए पासपोर्ट जारी होते देखा होगा, लेकिन अब जानवरों के लिए भी पासपोर्ट मिलेगा। सऊदी अरब ने ऊंटों के लिए आधिकारिक पासपोर्ट जारी करने की योजना शुरू की है। पर्यावरण, जल और कृषि मंत्रालय ने बताया कि इस कदम से ऊंटों की आबादी का बेहतर प्रबंधन होगा और एक विश्वसनीय राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार होगा। अधिकारियों का मानना है कि इससे ऊंट पालन क्षेत्र में उत्पादकता और दक्षता बढ़ेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों में हरा रंग का पासपोर्ट दिख रहा है, जिसमें सऊदी अरब का राष्ट्रीय प्रतीक और ऊंट का सुनहरा चित्र बना हुआ है। सरकारी प्रसारक अल अखबारिया के अनुसार, यह दस्तावेज ऊंटों के व्यापार और परिवहन को नियंत्रित करने, मालिकों के अधिकारों की रक्षा करने और स्वामित्व साबित करना आसान बनाने में मदद करेगा। सरकार के अनुमान के मुताबिक, 2024 तक सऊदी अरब में लगभग 22 लाख ऊंट हैं।

ऊंट पासपोर्ट में क्या-क्या जानकारी?

समाचार एजेंसी अनादोलू के अनुसार, ऊंट का पासपोर्ट एक व्यापक पहचान दस्तावेज है, जिसमें माइक्रोचिप नंबर, पासपोर्ट नंबर, ऊंट का नाम, जन्म तिथि, नस्ल, लिंग, रंग, जन्म स्थान, जारी करने की तिथि और स्थान शामिल होते हैं। साथ ही, सटीक पहचान के लिए जानवर की दोनों तरफ से ली गई तस्वीरें भी होती हैं।

इसमें एक विशेष टीकाकरण तालिका भी शामिल है, जिसमें पशु चिकित्सक का नाम, हस्ताक्षर और मुहर के साथ प्रमाणित टीकाकरण रिकॉर्ड दर्ज होते हैं। अनौपचारिक आंकड़ों के अनुसार, सऊदी अरब दुनिया के प्रमुख ऊंट पालन वाले देशों में शामिल है, जहां लगभग 80000 ऊंट पालक हैं।

सऊदी में लाइफ लाइन हैं ऊंट

गौरतलब है कि अरब प्रायद्वीप में सदियों से ऊंट जीवन का केंद्र रहे हैं। परिवहन के साधन से लेकर धन और प्रतिष्ठा के प्रतीक तक। आज वे एक फलते-फूलते प्रजनन उद्योग के केंद्र हैं। राज्य में वार्षिक उत्सवों के दौरान ऊंटों की सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती हैं, जहां बेहतरीन ऊंट लाखों डॉलर में बिकते हैं। हाल के वर्षों में अधिकारियों ने प्रतियोगिताओं में इस्तेमाल होने वाली अवैध कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं (जैसे होंठ या कूबड़ बदलना) पर सख्ती की है, क्योंकि ऐसी प्रथाएं प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ावा देने के प्रयासों के खिलाफ हैं।

सऊदी अरब के इतिहास में ऊंटों की गहरी जड़ें हैं। 2021 में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, देश में मिली प्राचीन ऊंटों की नक्काशियां लगभग 7000 साल पुरानी हो सकती हैं। यह पहल ऊंटों की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के साथ-साथ आधुनिक प्रबंधन को मजबूत करेगी।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

और पढ़ें

Saudi Arabia middle east news

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।